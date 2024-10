Ligia Madrigal venció el miedo al presentarse en Mira quién baila y envió este mensaje

Ligia Madrigal bailó con su hija. Fotografía: Lilly Arce

Ligia Madrigal expresó sus sentimientos tras presentarse como invitada en el programa Mira quién baila, este domingo.

Y es que, como bien sabemos, para la deportista fue todo un reto, pues ella no es bailarina, y lo más parecido que ha practicado fue el porrismo, pero como ella misma contó, fue hace años.

“Yo tenía mucho miedo de que anoche, en la sétima gala, todo saliera muy mal y eso implicaba además quedarle mal a mi hija”, comentó en una publicación de Instagram.

LEA MÁS: Janeth García emocionó a Mauricio Astorga hasta las lágrimas en Mira quién baila

Madrigal contó que, a pesar de todo, ella se atrevió a intentarlo y se comprometió a dar todo de ella, para que saliera lo mejor posible.

Ligia Madrigal y su hija María Fernanda estuvieron en la pista de Mira quién baila.

“Creo que comprometerse siempre hace la diferencia, aunque no salió perfecto, porque claramente no soy una bailarina, fue una de las experiencias más lindas y divertidas que he tenido. Valió la pena”, agregó muy ilusionada.

LEA MÁS: Mauricio Astorga pide que Edgar Silva sea declarado símbolo nacional, ¿por qué?

La alpinista es una mujer que no le teme a los retos, más bien les mandó un mensaje a las personas que se limitan a hacer cosas por diferentes razones.

“Nunca dejen de hacer algo por miedo a fallar. Si no se han atrevido a cumplir esa meta, porque les da miedo fallar, les digo que siempre va a valer la pena atreverse, aunque no salga bien a la primera, la experiencia de haberlo intentado ya por sí sola va a tener muchísimo valor”, concluyó.