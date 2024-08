Muchacho con discapacidad le da un sabio consejo a las personas que no quieren trabajar

Muchacho con discapacidad contó que vio varias ofertas de empleo inclusivas. Foto: Cortesía de la Municipalidad de Heredia.

Un muchacho con discapacidad, quien se encontraba en la feria de empleo inclusiva que organizó la Municipalidad de Heredia, en el Campo Ferial La Perla en Mercedes Norte (Heredia), este lunes 5 de agosto, mandó un sabio consejo que pone a reflexionar a cualquier persona que no tiene ganas de trabajar.

A Diego Orozco Salinas, vecino de San Francisco de Heredia, nos lo encontramos en el parqueo de la feria. Ahí estaba con su mamita, Gabriela Salinas, y Nathalia Orozco, quienes lo acompañaron a hacer el recorrido de la feria de empleo, ya que andaba en búsqueda de una opción laboral.

Este joven de 21 años nos confesó que tiene algunos meses desempleado, ya que, en marzo de este año, terminó su contrato laboral para la empresa en que trabajaba.

“Ya he ido al menos a tres ferias de empleo, y está de Heredia ha sido la que más me ha gustado, porque las personas encargadas de cada empresa me dieron la información necesaria, fueron amables, y además encontré muchos espacios accesibles para hacer el recorrido”, detalló Orozco.

Este joven empunchado dijo que vio muchos puestos de servicio al cliente y administración, justo lo que él andaba buscando.

“Estoy buscando un puesto en el área de administración, ya que recientemente, terminé el bachillerato en Administración de Empresas y, la verdad, quiero ejercer en lo que estudié”, detalló el joven.

Diego reveló que lo que más le ha costado a la hora de conseguir empleo son los requisitos de las empresas, ya que piden bastante.

A la feria de empleo que organizó la Municipalidad de Heredia asistieron muchas personas. Foto: Cortesía de la Municipalidad de Heredia.

“El problema es que las empresas piden altos niveles de inglés, y yo siento que fallo en eso, porque no sé mucho ese idioma”, explicó.

Este joven nos contó que las empresas tienen las puertas abiertas a las personas que tienen discapacidades, ya que en la feria de empleo vio muchos puestos de trabajo que se adecuan.

“Hay que esperar a ver qué opciones salen. Lo más difícil a la hora de encontrar trabajo varía, dependiendo de la capacidad de la persona. Pero, por ejemplo, una de las cosas más difíciles para mí es el inglés y todo lo que tenga que ver con actividad física, ya que en mi caso no puedo levantar peso, ese es mi mayor problema”, comentó.

Diego Orozco Salinas les mandó un sabio consejo a las personas que no quieren trabajar. foto: Fabiola Montoya.

A Diego su condición no lo ha limitado, más bien se ha empoderado para querer salir adelante y destacar como el gran profesional que es. Es por eso que les mandó un sabio mensaje a las personas que no quieren salir a buscar trabajo por alguna situación.

“Lo importante es intentarlo una y otra vez, porque no se pierde nada. De pronto, encuentren un puestito por mientras, y ya en algún momento les saldrá el puesto adecuado. Lo importante es capacitarse y estudiar inglés, que ahora es uno de los principales requisitos para encontrar trabajo”, concluyó.