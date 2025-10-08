Ofertas de empleo

Almacenes El Rey anuncia feria de empleo con más de 300 plazas disponibles en San José

La reconocida cadena Almacenes El Rey realizará una feria de empleo en San José, Costa Rica, con más de 300 vacantes disponibles para cajeros y dependientes, dirigida a quienes buscan nuevas ofertas laborales antes de fin de año.

Por Fabiola Montoya Salas
Crecimiento comercial en Cartago
La empresa busca reforzar su equipo con nuevos cajeros y dependientes de cara a la temporada alta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Si está en busca de nuevas oportunidades laborales, Almacenes El Rey lo invita a su feria de empleo, que se llevará a cabo este jueves 9 de octubre en la Antigua Aduana, San José, de 8:30 a.m. a 4:00 de la tarde.

La empresa informó a este medio que allí se ofrecerán más de 300 plazas para puestos de cajeros y dependientes, con el objetivo de reforzar su equipo de trabajo, con miras a la temporada alta y el cierre del año.

Empresas La Lima de Cartago
Almacenes El Rey destaca que ofrece estabilidad, capacitación y beneficios a sus colaboradores. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Para participar, se requiere haber aprobado al menos noveno año, contar con buena actitud y orientación al servicio, además de tener disponibilidad para trabajar en distintos horarios.

Stephanie Vásquez, coordinadora de Atracción y Talento de Almacenes El Rey, destacó que la empresa no solo ofrece empleo, sino también oportunidades de crecimiento profesional.

“Creemos en el desarrollo conjunto. Invitamos a todas las personas con ganas de superarse a formar parte de esta gran familia, en la que podrán desarrollarse en un ambiente laboral positivo y estable”, explicó.

Quienes se integren a la compañía podrán disfrutar de beneficios como salario competitivo, alimentación según el horario laboral, celebraciones especiales, descuentos en compras, capacitación constante, excelente ambiente de trabajo y oportunidades reales de crecimiento dentro de la empresa.

Si usted no puede asistir presencialmente, también tiene la opción de aplicar de forma virtual a través del sitio oficial de reclutamiento: https://reclutamiento.almaceneselrey.com. Solo debe buscar la campaña activa bajo el nombre: “Cajeros Dependientes 2025” y seguir los pasos indicados.

No deje pasar esta oportunidad de integrarse a uno de los comercios más reconocidos del país y potenciar su carrera laboral mientras forma parte de un equipo dinámico y cercano al cliente.

empleo Costa Ricapuestos de empleoalmacenes el reyferia de empleo300 plazas de trabajo
Fabiola Montoya Salas

