¿Anda buscando brete? POPS invita a feria de empleo este viernes con varias vacantes

Pops tiene varios puestos de trabajo. Foto: Luis Navarro (Luis Navarro)

Si usted anda en busca de trabajo, esta le puede caer como anillo al dedo. La empresa POPS estará presente en la feria Talent Costa Rica este viernes 15 de mayo, donde ofrecerá diferentes oportunidades laborales.

La empresa se suma a las empresas que estarán reclutando personal en la feria de empleo Talent Costa Rica, una actividad que reunirá a decenas de compañías en busca de nuevos talentos.

Por medio del código QR se puede aplicar. (cortesía/empleo)

La cita es este viernes 15 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica, en un horario de 8 a.m. a 7 p.m., por lo que tendrá bastante chance para darse una vuelta.

Desde la empresa hicieron un llamado directo a quienes estén interesados en formar parte de su equipo.

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“Queremos conocerte”, es el mensaje con el que invitan a las personas a acercarse a su stand.

Eso sí, si piensa ir, no se le olvide llevar el currículum actualizado, ya que será clave para aplicar a las distintas plazas disponibles.

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También puede aplicar en línea

Si por alguna razón no puede asistir a la feria, no todo está perdido.

POPS también habilitó la opción de conocer sus vacantes escaneando el código QR de la imagen, para que las personas interesadas puedan aplicar de forma virtual.

Así que ya sabe, si anda buscando brete o quiere cambiar de aire, esta puede ser una buena oportunidad para intentarlo.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Llegue preparado: No vaya a improvisar. Lleve varias copias de su currículum actualizadas y, si puede, bien presentadas. Revise que no tengan errores.

2. Vístase acorde: No tiene que ir de gala, pero sí presentarse ordenado y profesional. La primera impresión cuenta más de lo que cree.

3. Investigue antes: Averigüe qué empresas van a estar y tenga claro a cuáles le interesa acercarse. Así no pierde tiempo y va directo al grano.

4. Preséntese con seguridad: Cuando hable con reclutadores, hágalo con confianza. Un saludo firme, contacto visual y una breve presentación suya pueden marcar la diferencia.

5. Tenga claro qué busca: Sepa qué tipo de puesto le interesa y cuáles son sus fortalezas. Si no lo tiene claro, transmite inseguridad.