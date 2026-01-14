Ofertas de empleo

¿Busca trabajo? Feria de empleo ofrece plazas para operarios de producción

Esta feria de empleo es una oportunidad para quienes deseen estabilidad laboral y un horario fijo de lunes a viernes

Por Fabiola Montoya Salas
feria de empleo
La feria de empleo será el 16 de enero. (feria de empleo /feria de empleo)

Si usted anda en busca de trabajo, ponga atención porque esta información le puede servir.

La empresa BriskHeat, dedicada a la producción de fundas térmicas, realizará una feria de empleo para contratar ensambladores, es decir, personal operativo para el área de producción.

La actividad se llevará a cabo el viernes 16 de enero, en el salón multiusos de la Municipalidad de Poás, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La empresa indicó que esta contratación responde a su crecimiento y a la necesidad de reforzar su equipo de trabajo.

Para optar por una de estas plazas, usted debe cumplir con requisitos básicos como ser mayor de 18 años, presentar currículum digital y actualizado, así como una copia del título de Educación Primaria completa. En el caso de personas extranjeras, es indispensable contar con permiso de trabajo y estatus migratorio al día.

Acá le contamos todos los detalles de la feria de empleo. (Cortesía/Fidélitas)

Las personas contratadas tendrán un horario de lunes a viernes, de 7 a.m. a 4 p.m., además de beneficios como Asociación Solidarista y transporte subvencionado para zonas como Heredia (salida San Rafael), Alajuela, Poás y San José.

Consejos para ir a una feria de empleo:

  1. Llegue con tiempo y bien organizado: Procure llegar temprano para evitar filas y tener la oportunidad de hablar con calma con los reclutadores. Llegar a tiempo demuestra interés, responsabilidad y le permite elegir mejor las empresas que desea visitar.
  2. Lleve su currículum bien revisado y en formato digital: Asegúrese de que su currículum esté actualizado, sin errores ortográficos y con información clara sobre su experiencia y estudios. Guárdelo en su celular o correo electrónico para poder enviarlo fácilmente si se lo solicitan.
  3. Cuide su presentación personal: No es necesario ir de traje, pero sí es importante vestir de manera limpia, ordenada y adecuada. Una buena imagen genera confianza y puede marcar la diferencia en el primer contacto con el reclutador.
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

