¿Busca trabajo? Feria de empleo ofrece plazas para operarios de producción

La feria de empleo será el 16 de enero. (feria de empleo /feria de empleo)

Si usted anda en busca de trabajo, ponga atención porque esta información le puede servir.

La empresa BriskHeat, dedicada a la producción de fundas térmicas, realizará una feria de empleo para contratar ensambladores, es decir, personal operativo para el área de producción.

La actividad se llevará a cabo el viernes 16 de enero, en el salón multiusos de la Municipalidad de Poás, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. La empresa indicó que esta contratación responde a su crecimiento y a la necesidad de reforzar su equipo de trabajo.

Para optar por una de estas plazas, usted debe cumplir con requisitos básicos como ser mayor de 18 años, presentar currículum digital y actualizado, así como una copia del título de Educación Primaria completa. En el caso de personas extranjeras, es indispensable contar con permiso de trabajo y estatus migratorio al día.

Acá le contamos todos los detalles de la feria de empleo. (Cortesía/Fidélitas)

Las personas contratadas tendrán un horario de lunes a viernes, de 7 a.m. a 4 p.m., además de beneficios como Asociación Solidarista y transporte subvencionado para zonas como Heredia (salida San Rafael), Alajuela, Poás y San José.

Consejos para ir a una feria de empleo: