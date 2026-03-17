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¿Busca trabajo? Habrá feria de empleo en Coronado con varias empresas ofreciendo oportunidades

La actividad será el 27 de marzo y los interesados deben llevar su currículum en formato digital y físico

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Por Fabiola Montoya Salas
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La feria de empleo será el 27 de marzo. (captura /captura)

Si usted está buscando trabajo o quiere probar suerte con nuevas oportunidades laborales, ponga atención porque en los próximos días se realizará una feria de empleo en Vázquez de Coronado.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Vázquez de Coronado y se llevará a cabo el 27 de marzo, entre 10 de la mañana y 3 de la tarde.

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El evento se realizará en el Edificio Anexo Municipal, donde diferentes empresas estarán ofreciendo oportunidades laborales para personas que buscan integrarse al mercado laboral.

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Varias empresas participarán

Durante la feria participarán distintas compañías que estarán recibiendo currículums y conversando con quienes estén interesados en aplicar a un puesto.

Entre las empresas confirmadas se encuentran El Lagar, RightPeople, Global Business, Grupo SFA, Novapark, Pierre Cardin, Corporación K-9, DataPhone y Metrocom, entre otras.

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Las oportunidades abarcan distintos perfiles, por lo que pueden presentarse personas con o sin experiencia en diferentes áreas laborales.

¿Qué debe llevar?

Si usted piensa asistir, los organizadores recomiendan llegar preparado.

Es importante llevar el currículum tanto en formato digital como impreso, ya que algunas empresas podrían solicitarlo de inmediato.

Este tipo de actividades suele ser una buena oportunidad para quienes están en búsqueda de trabajo, ya que permiten hablar directamente con representantes de las empresas.

Primer plano de un periódico en la sección de empleos con un lápiz sobre la página, simbolizando la búsqueda de trabajo y oportunidades laborales.
Acá le contamos de la feria de empleo. (Shutterstock/Shutterstock)

Consejos para aplicar a una vacante:

  • Lea bien la vacante antes de aplicar: No envíe su perfil solo por enviarlo. Revise requisitos, funciones y horario. Si usted no cumple lo indispensable, difícilmente avanzará. Aplicar con estrategia es clave.
  • Personalice su postulación: Adapte su currículum al puesto. Si la empresa busca experiencia en ventas, resalte logros en ventas. Si es servicio al cliente, destaque atención y resolución de conflictos. No me mande un documento genérico.
  • Cuide su correo y su nombre de archivo: Se han visto correos informales o currículums llamados “CV nuevo 3 definitivo ahora sí”. Use un correo profesional y nombre el archivo así: Nombre_Apellido_CV. Eso habla de usted antes de leerlo.
  • Sea puntual y profesional en entrevistas: Conéctese 10 minutos antes si es virtual o llegue con anticipación si es presencial. Su imagen, su actitud y su lenguaje corporal pesan tanto como su experiencia.
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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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