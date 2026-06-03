¿Busca trabajo? Taco Bell está recibiendo currículos para contratar personal en sus restaurantes

Acá le contamos todos los puestos de empleo.

Si lo suyo es la cocina y anda buscando una oportunidad, esta información le puede interesar.

Taco Bell anunció que se encuentra en proceso de reclutamiento de personal para fortalecer sus equipos de trabajo en sus restaurantes ubicados en diferentes zonas del país.

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La empresa informó que las personas interesadas pueden enviar su currículo por correo electrónico o entregarlo directamente en cualquiera de sus sucursales.

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Acá le contamos cómo aplicar. captura (captu/captura)

¿Qué requisitos solicitan?

Entre los requisitos que pide la compañía se encuentran:

Contar con carné de manipulación de alimentos.

Tener disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Disponibilidad para laborar fines de semana y feriados.

Además, buscan personas con buena actitud de servicio, disposición para trabajar en equipo y deseos de crecer dentro de la empresa.

¿Cómo puede aplicar?

Los interesados pueden enviar su currículo a los siguientes correos electrónicos:

También existe la opción de entregar el currículo de forma física en cualquiera de los restaurantes Taco Bell del país.

Otra alternativa es completar el proceso mediante la plataforma de reclutamiento de la empresa: https://tbcr.rescobrands.com

Consejos para aumentar sus posibilidades