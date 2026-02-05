Cadenas de comida rápida abren 200 puestos de trabajo en Costa Rica

Si usted busca trabajo en restaurantes de comida rápida, esta puede ser una buena oportunidad; Burger King, Juan Valdez, Domino’s Pizza, Arby’s y Popeyes anunciaron la apertura de 200 puestos de trabajo para reforzar sus equipos en distintos puntos del país y en próximas aperturas.

Burger King, Juan Valdez, Domino’s, Arby’s y Popeyes abrirán 200 plazas para este inicio de año. (Cortesía /Cortesía)

Las vacantes son para restaurantes ubicados tanto dentro como fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y forman parte del plan de crecimiento del grupo para este inicio de año.

LEA MÁS: Feria de empleo ofrece puestos de trabajo en limpieza y seguridad

Los puestos disponibles incluyen auxiliares de cocina, cajeros, anfitrionas, asistentes administrativos y gerentes de restaurante. Entre los requisitos principales están contar con disponibilidad para laborar en horarios rotativos y tener el título y carné de manipulación de alimentos vigente.

LEA MÁS: Spoon busca personal en Santa Ana por nueva apertura: estas son las vacantes disponibles

Como requisitos no obligatorios, pero que pueden sumar puntos, se solicita tercer año de colegio aprobado y experiencia previa en restaurantes de comida rápida.

LEA MÁS: Spoon busca personal en Santa Ana por nueva apertura: estas son las vacantes disponibles

“Nuestra corporación prioriza la calidad y sabor de los productos que ofrecemos y mejorar siempre la experiencia de compra de nuestros clientes. Esto es posible solo con el apoyo de nuestro excelente equipo de colaboradores. Deseamos reforzar todas nuestras locaciones y contar con los equipos operativos listos para los nuevos restaurantes que abrirán sus puertas muy pronto”, indicó Mario Jiménez, gerente general de estas cadenas de restaurantes en Costa Rica.

Con estas nuevas contrataciones, el grupo proyecta un crecimiento aproximado del 16% en su fuerza laboral.

“Es muy importante para nosotros crear estas oportunidades de empleo para aportar social y económicamente a las comunidades donde se ubican nuestros restaurantes. Deseamos crecer en conjunto con nuestro equipo humano y apoyarlos para que cumplan sus objetivos personales y profesionales dentro de nuestra empresa”, concluyó Jiménez.

Si usted desea aplicar a uno de estos 200 puestos de trabajo en Burger King, Juan Valdez, Domino’s Pizza, Arby’s o Popeyes, puede enviar su currículum completo al correo electrónico: reclutamiento@aegroupcr.com.