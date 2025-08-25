Conocida empresa está contratando personal en Alajuela: aquí le contamos cómo aplicar

Acá le contamos cómo aplicar. Cortesía (cortesía )

Si usted anda en busca de empleo o bien quiere cambiar de ambiente, ponga atención porque El Bodegón de la Cerámica, empresa del sector de la construcción y acabados, anunció que está contratando personal para diferentes puestos en San Ramón, Grecia, El Coyol y Alajuela.

Los puestos de empleo son los siguientes:

Administradores (as).

Asesores (as) de ventas.

Cajeros (as).

Encargados de bodega (licencia D3).

Bodegueros (licencia D3).

¿Cómo aplicar?

Si a usted le interesa, debe enviar su currículum a las siguientes direcciones de correo electrónico:

La compañía busca personal comprometido y con disponibilidad inmediata para integrarse a sus equipos de trabajo en distintas zonas de Alajuela.

Así que ya sabe, si anda pulseando brete en estas áreas y tiene experiencia, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.