Conocida tienda en Heredia busca dependientes para comenzar de inmediato

La tienda busca personal para sus tiendas en Heredia. (Canva /Canva)

Si usted anda sin trabajo o quiere darse un cambio de aires, ponga ojo a esta oportunidad.

Y es que la tienda RGB, conocida por vender palomitas y películas, está en busca de dependientes para reforzar su equipo en dos de las tiendas que tienen en Heredia.

La empresa busca dependientes. captura (RGB/cortesía)

Los requisitos no son nada del otro mundo, pero sí importantes: debe tener experiencia en ventas, además de contar con disponibilidad inmediata para arrancar de una vez.

La compañía asegura que buscan personas comprometidas, con buena actitud para atender al público y con ganas de crecer dentro del negocio.

Si usted cumple con lo que piden, no lo piense mucho. Puede solicitar una entrevista llamando al número 2262-2425, a través del cual le darán todos los detalles.

Así que si le gusta el trato con la gente y anda necesitado de un trabajito estable, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

5. Sea puntual y llegue con buena actitud: llegar temprano le da más oportunidad de hablar con reclutadores. Salude con respeto, escuche bien las indicaciones y muestre entusiasmo.

6. Haga preguntas y solicite información de contacto: no tenga miedo de preguntar sobre los puestos, requisitos o procesos de selección. Si puede, anote el nombre y correo del reclutador para dar seguimiento después. Mostrar interés puede marcar la diferencia.

