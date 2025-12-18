Coopemontecillos tiene puestos de trabajo y así puede aplicar

La cooperativa Coopemontecillos anunció la apertura de varias vacantes laborales en distintas áreas de su operación. Entre los puestos disponibles se encuentran auxiliar de jabonería, chofer de distribución de carnes frescas, chofer de movimientos internos, electromecánico, auxiliar de sala de entrega, personal de limpieza de planta y de preparados.

Le contamos los empleos que tiene Coopemontecillos.

Cada puesto cuenta con requisitos específicos. Por ejemplo, para el cargo de chofer de distribución de carnes frescas, la empresa solicita primaria completa, al menos dos años de experiencia como chofer de ruta con vehículos de más de nueve toneladas, disponibilidad de horarios, conocimiento en procesos de cobro y buen servicio al cliente.

La cooperativa ofrece un paquete de beneficios, que incluye subsidio en el comedor de la planta, descuentos y facilidades de pago vía planilla para compras en sus centros de carnes, medicina empresarial, campañas de salud preventiva, servicio de fisioterapia y apoyo en tratamientos no cubiertos por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Coopemontecillos tiene varios puestps de trabajo. (coopemontecillos coopemontecillos /coopemontecillos)

Además, los colaboradores cuentan con asociación solidarista, capacitación continua, becas de estudio para asociados y sus hijos, ayuda en caso de infortunios y la posibilidad de generar capital social individual, ya que, al tratarse de una cooperativa de cogestión, el trabajador se convierte en asociado y puede participar de los excedentes y otros beneficios.

LEA MÁS: Empresa K9 abre vacantes para oficiales de seguridad en Alajuela y Heredia

Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo electrónico diana.chacon@montecillos.com o al WhatsApp 2437-1482, indicando en el asunto el puesto al que desean aplicar, por ejemplo: “Chofer de carnes frescas”.

LEA MÁS: Empresa busca bodegueros y montacarguistas en San Sebastián

Recuerde que en la sección de empleo Costa Rica de La Teja podrá encontrar puestos de trabajo, ferias de empleo, muchos consejos laborales y hasta historias de emprendedores.

Acá le contamos cómo puede aplicar a los puestos de Coopemontecillos.