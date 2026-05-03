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Dos Pinos abre feria de empleo con varias vacantes y contratación directa

La actividad será presencial en Zarcero y contará con puestos operativos para la zona de San Carlos

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Por Fabiola Montoya Salas
Cuatro trabajadores con indumentaria de seguridad procesan productos lácteos en grandes tanques dentro de una planta industrial en Costa Rica.
Dos Pinos tiene varios puestos de trabajo. (Cortesía Asoproa)

Si usted está buscando trabajo y quiere algo estable, esta es una oportunidad que no debería dejar pasar. La reconocida empresa Dos Pinos anunció una feria de empleo presencial con múltiples vacantes disponibles.

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La actividad se realizará este miércoles 6 de mayo, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en las instalaciones del MAG, ubicadas frente a la Municipalidad de Zarcero. La organización está a cargo de dicha municipalidad, que busca acercar opciones laborales a quienes más lo necesitan.

En esta feria, la empresa estará reclutando personal para puestos operativos en la zona de San Carlos, por lo que es una buena oportunidad si usted vive cerca o tiene disponibilidad para trabajar en ese sector.

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Entre las vacantes disponibles destacan puestos como auxiliar de bodega, ayudantes de ruta, ayudantes de planta, display, operador de bodega, electromecánicos, choferes con licencia B3 y B4, además de prevendedores, entre otros.

Dos Pinos
La empresa dio detalles de la feria de empleo. (Marcelo Poltronieri/Marcelo Poltronieri)

La empresa busca personas con buena actitud, compromiso y disposición para integrarse a su equipo de trabajo, en diferentes áreas clave para su operación.

captura
La feria será el 6 de mayo. (captura /captura)

Si usted está interesado, lo mejor es que llegue preparado, con su currículum actualizado y listo para entregarlo directamente a los reclutadores. Este tipo de actividades permite tener contacto cara a cara, lo que puede marcar la diferencia.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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