Empresa busca personal para trabajar en Alajuela, acá le contamos cómo aplicar

La empresa busca misceláneos y comodines para trabajar en Alajuela

Por Fabiola Montoya Salas
La empresa tiene empleo para misceláneos y comodines. Captura (eulan /eulan)

Si está buscando trabajo, esta puede ser su oportunidad. Una empresa del sector hospitalario abrió plazas para misceláneos y comodines (persona o puesto que tiene la capacidad de desempeñar diversas funciones) en Alajuela y ya está recibiendo postulaciones.

Los interesados deben entregar los siguientes documentos: currículum, copia de la cédula, certificado de estudio, hoja de delincuencia y dos cartas de servicio.

Además, para los puestos relacionados con hospitales, se exige certificado de manejo de desechos bioinfecciosos y carnet de vacunas actualizado, que incluya Hepatitis B, Varicela, Tétano, Gripe, Sarampión y Rubéola, y COVID-19.

La empresa tiene varios puestos de empleo. (Cortesía)

Si prefiere aplicar digitalmente, puede hacerlo escaneando el código QR que la empresa habilitó (en la foto adjunta) o bien enviando su información por WhatsApp (solo mensajes) al número 7110-8516.

Cuatro consejos para aplicar a puestos de trabajo en línea

  1. Revise bien la oferta antes de aplicar: Asegúrese de que cumple con los requisitos solicitados en el anuncio. Si no los tiene, probablemente, no lo tomarán en cuenta y perderá tiempo.
  2. Adapte su currículum al puesto: No envíe siempre el mismo documento. Destaque la experiencia y las habilidades que se ajustan a lo que pide la vacante. Eso aumentará sus posibilidades.
  3. Cuide los detalles digitales: Suba su currículum en formato PDF, revise la ortografía y use un correo electrónico profesional. Estos detalles son la primera impresión que dará a la empresa.
  4. Dé seguimiento a su aplicación: Si después de varios días no recibe respuesta, puede enviar un correo breve y respetuoso para mostrar interés. Eso lo hará resaltar frente a otros candidatos.
