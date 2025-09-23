Empresa busca personal para trabajar en Alajuela, acá le contamos cómo aplicar

La empresa tiene empleo para misceláneos y comodines. Captura (eulan /eulan)

Si está buscando trabajo, esta puede ser su oportunidad. Una empresa del sector hospitalario abrió plazas para misceláneos y comodines (persona o puesto que tiene la capacidad de desempeñar diversas funciones) en Alajuela y ya está recibiendo postulaciones.

Los interesados deben entregar los siguientes documentos: currículum, copia de la cédula, certificado de estudio, hoja de delincuencia y dos cartas de servicio.

Además, para los puestos relacionados con hospitales, se exige certificado de manejo de desechos bioinfecciosos y carnet de vacunas actualizado, que incluya Hepatitis B, Varicela, Tétano, Gripe, Sarampión y Rubéola, y COVID-19.

Si prefiere aplicar digitalmente, puede hacerlo escaneando el código QR que la empresa habilitó (en la foto adjunta) o bien enviando su información por WhatsApp (solo mensajes) al número 7110-8516.

