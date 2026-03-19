Ofertas de empleo

Empresa Diana abre varias plazas en la GAM: buscan choferes, mecánicos y vendedores

Si usted está buscando trabajo, esta podría ser su oportunidad, ya que hay vacantes en diferentes áreas y para varios puestos

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Por Fabiola Montoya Salas
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Acá le contamos de la feria de empleo. (IA /IA)

Si usted está buscando trabajo, preste atención porque la empresa Diana abrió varias vacantes en la Gran Área Metropolitana (GAM) y está recibiendo currículos.

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La compañía Diana informó que actualmente está en busca de personal para distintos puestos, entre ellos display, mecánico, choferes con licencia B2 y B3 para ventas, así como agentes de ventas.

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Según detallaron, varias de las plazas disponibles son para la GAM y, en algunos casos, hay más de un puesto disponible, especialmente en el área de ventas.

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Las personas interesadas pueden comunicarse directamente con la empresa a través del teléfono 2226-1211 (extensión 2) o por WhatsApp al 8452-2337.

También pueden enviar su hoja de vida a los correos electrónicos:

La empresa recalcó que estos son los únicos medios oficiales para aplicar a las vacantes, por lo que recomiendan a los interesados no dejarse engañar por otros canales.

Si usted cumple con los requisitos y anda en busca de una oportunidad laboral, esta puede ser una buena opción para colocarse en el mercado.

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Acá les contamos de los puestos disponibles. Captura (cap/captura)

Consejos para aplicar a una vacante:

  • Lea bien la vacante antes de aplicar: No envíe su perfil solo por enviarlo. Revise requisitos, funciones y horario. Si usted no cumple lo indispensable, difícilmente avanzará. Aplicar con estrategia es clave.
  • Personalice su postulación: Adapte su currículum al puesto. Si la empresa busca experiencia en ventas, resalte logros en ventas. Si es servicio al cliente, destaque atención y resolución de conflictos. No me mande un documento genérico.
  • Cuide su correo y su nombre de archivo: Se han visto correos informales o currículums llamados “CV nuevo 3 definitivo ahora sí”. Use un correo profesional y nombre el archivo así: Nombre_Apellido_CV. Eso habla de usted antes de leerlo.
  • Sea puntual y profesional en entrevistas: Conéctese 10 minutos antes si es virtual o llegue con anticipación si es presencial. Su imagen, su actitud y su lenguaje corporal pesan tanto como su experiencia.
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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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