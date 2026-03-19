Empresa Diana abre varias plazas en la GAM: buscan choferes, mecánicos y vendedores

Si usted está buscando trabajo, preste atención porque la empresa Diana abrió varias vacantes en la Gran Área Metropolitana (GAM) y está recibiendo currículos.
LEA MÁS: Más de 1.500 puestos de empleo lo esperan en feria gratuita que se realizará en la Antigua Aduana
La compañía Diana informó que actualmente está en busca de personal para distintos puestos, entre ellos display, mecánico, choferes con licencia B2 y B3 para ventas, así como agentes de ventas.
LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Pizza Hut abre vacantes en Heredia, Alajuela, Guanacaste y Puntarenas
Según detallaron, varias de las plazas disponibles son para la GAM y, en algunos casos, hay más de un puesto disponible, especialmente en el área de ventas.
LEA MÁS: Feria de empleo en Moravia tendrá 100 vacantes para personas mayores de 45 años
Las personas interesadas pueden comunicarse directamente con la empresa a través del teléfono 2226-1211 (extensión 2) o por WhatsApp al 8452-2337.
También pueden enviar su hoja de vida a los correos electrónicos:
La empresa recalcó que estos son los únicos medios oficiales para aplicar a las vacantes, por lo que recomiendan a los interesados no dejarse engañar por otros canales.
Si usted cumple con los requisitos y anda en busca de una oportunidad laboral, esta puede ser una buena opción para colocarse en el mercado.
Consejos para aplicar a una vacante:
- Lea bien la vacante antes de aplicar: No envíe su perfil solo por enviarlo. Revise requisitos, funciones y horario. Si usted no cumple lo indispensable, difícilmente avanzará. Aplicar con estrategia es clave.
- Personalice su postulación: Adapte su currículum al puesto. Si la empresa busca experiencia en ventas, resalte logros en ventas. Si es servicio al cliente, destaque atención y resolución de conflictos. No me mande un documento genérico.
- Cuide su correo y su nombre de archivo: Se han visto correos informales o currículums llamados “CV nuevo 3 definitivo ahora sí”. Use un correo profesional y nombre el archivo así: Nombre_Apellido_CV. Eso habla de usted antes de leerlo.
- Sea puntual y profesional en entrevistas: Conéctese 10 minutos antes si es virtual o llegue con anticipación si es presencial. Su imagen, su actitud y su lenguaje corporal pesan tanto como su experiencia.