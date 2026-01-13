Empresa que opera dentro del Aeropuerto Juan Santamaría abre feria de empleo

Si usted está buscando trabajo, esta es una gran oportunidad. La empresa ACSI Aviation Security, que opera dentro del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, realizará una feria de empleo para contratar agentes de seguridad de la aviación amedio tiempo.

Feria de empleo será el 21 de enero.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 21 de enero de 2026, en el Centro de Comercio Internacional, oficina 73, en Alajuela, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Para aplicar, usted debe cumplir con los siguientes requisitos:

Curso Básico de Seguridad Privada

Carnet de Agente de Seguridad Privada (deseable)

Huellas dactilares y examen psicológico vigentes

Noveno año cursando o aprobado

Residir en Alajuela, Heredia o alrededores del aeropuerto

Los interesados pueden obtener más información llamando al 8754-2772.

No deje pasar la oportunidad de formar parte del equipo de seguridad de uno de los aeropuertos más importantes del país.

Consejos para aprovechar al máximo la feria:

Lleve varias copias de su currículum: Aunque muchos reclutadores permiten el envío digital, siempre es mejor tener copias impresas listas para entregar. Vístase de manera profesional: Aunque el ambiente es relajado, su apariencia importa. Use ropa adecuada para causar una buena impresión. Prepárese para entrevistas rápidas: Conozca su currículum y esté listo para responder preguntas clave como: “¿Por qué le interesa este puesto?” o “¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?” Llegue temprano: Aproveche el tiempo al máximo y evite largas filas. Llegar temprano también le permitirá hablar con más empresas sin apuros. Investigue a las empresas participantes: Si tiene tiempo, infórmese sobre las empresas presentes para hacer preguntas informadas y demostrar su interés. Mantenga una actitud positiva: Las primeras impresiones cuentan, así que sea amable y extrovertido.

