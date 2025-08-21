Esta es la lista de las carreras universitarias con mayor demanda laboral en Costa Rica

Lista de carreras universitarias más demandadas. Cortesía de Cinde. (cinde /cinde)

De acuerdo con el estudio “Estadísticas Vitales” de CINDE, elaborado con datos de compañías multinacionales que operan en el país, tres profesiones se repiten en los sectores de servicios, ciencias de la vida y manufactura: Ingeniería Industrial, Gestión Empresarial y Contabilidad.

Esto significa que son carreras con una alta versatilidad, ya que aportan valor en casi cualquier industria. Los ingenieros industriales, por ejemplo, se enfocan en optimizar procesos y mejorar la productividad; mientras que los profesionales en gestión empresarial se especializan en liderar equipos, tomar decisiones basadas en datos y crear estrategias de negocio. Por su parte, los contadores son claves para administrar de forma correcta los recursos y garantizar la estabilidad financiera de las organizaciones.

Acá le tenemos una lista de las carreras mejor demandadas.

El informe también resalta que, además de la formación académica, las empresas buscan habilidades blandas en los profesionales, como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Otro factor que abre muchas puertas es el dominio de un segundo idioma, principalmente, el inglés, que resulta casi indispensable en sectores multinacionales.

En conclusión, si está en proceso de elegir una carrera universitaria, estudiar Ingeniería Industrial, Gestión Empresarial o Contabilidad puede darle grandes oportunidades de empleo y crecimiento profesional, tanto en Costa Rica como en el extranjero.