FarmaValue busca asistentes de ventas: medio tiempo y con beneficios atractivos

¿Está buscando un trabajo de medio tiempo en la Gran Área Metropolitana y tiene experiencia en farmacias? FarmaValue abrió vacantes para asistente de ventas, con salario competitivo, seguro médico y descuentos especiales para empleados.

Acá le contamos de los puestos de trabajo. (Canva/Canva)

La empresa de farmacias ofrece una excelente oportunidad para quienes quieran combinar trabajo y estudios o busquen un empleo con horario flexible.

Los requisitos son simples: haber completado el bachillerato, contar con disponibilidad para horarios rotativos y, de preferencia, tener experiencia en farmacia o formación como técnico en asistente de farmacia.

Entre los beneficios que ofrece la empresa están un salario competitivo, seguro médico y descuentos especiales en productos, lo que hace más atractiva la propuesta para quienes quieren crecer en el área de ventas y atención al cliente.

La farmacia busca personal para el GAM. (Cortesía CCSS )

Los interesados pueden enviar su currículum al correo: reclutamientocr@farmavalue.com y formar parte de un equipo que apuesta por la atención cercana y profesional.

Con esta oportunidad, FarmaValue busca reforzar su equipo y seguir ofreciendo un servicio de calidad en todas sus sucursales, mientras brinda a sus empleados un entorno con beneficios y posibilidades de aprendizaje.