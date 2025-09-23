Ofertas de empleo

Feria de empleo ofrece variedad de puestos de trabajo en Cartago

La feria de empleo en Cartago será el 29 de setiembre

Por Fabiola Montoya Salas
Feria de empleo
La feria de empleo será el 29 de setiembre. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Si usted o algún amigo anda en busca de empleo, le contamos que Grupo Bretea tendrá una gran feria de empleo con muchas opciones, el lunes 29 de setiembre.

La actividad se va a realizar en la Academia Breca, ubicada justamente 225 metros al norte de los Tribunales de Justicia en Cartago, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Varias de las empresas participantes son cTVs, Pícaros y Coquetas, BMA Group, Marketing Design, Productos Kitty, Pollo Gas, GPS, Newrest, Little Caesar’s Pizza, Istmo Center.

Algunos de los puestos son administrativos, operativos y comerciales, hasta fijos y de temporada alta.

Feria de empleo
Acá le contamos los puestos de empleo que puede encontrar en la feria de empleo. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Consejos para que le vaya bien en una feria de empleo

  1. Lleve varios currículums: Presente su hoja de vida impresa y, si puede, también en formato digital (USB o celular). Así se asegura de no quedarse sin opciones si una empresa se la pide en distinto formato.
  2. Vístase de manera adecuada: No tiene que ir de saco y corbata, pero sí con ropa limpia, ordenada y presentable. Recuerde que la primera impresión cuenta mucho.
  3. Llegue temprano: Hacer fila con tiempo le permitirá ser de los primeros en entregar su currículum y conversar sin tanta prisa con los reclutadores.
  4. Infórmese sobre las empresas: Averigüe antes cuáles compañías estarán y qué puestos ofrecen. Así puede enfocar mejor su presentación y destacar sus habilidades.
  5. Prepare una breve presentación personal: Cuando lo saluden, preséntese con seguridad: diga quién es, qué experiencia tiene y en qué le gustaría trabajar. Sea breve y claro.
Fabiola Montoya Salas

