Feria de empleo virtual ofrecerá opciones de trabajo en todo el país

Si usted anda en busca de trabajo, preste atención, porque se realizará la Feria de Empleo Anual Virtual Costa Rica Bretea, una oportunidad para que personas de todos los cantones del país puedan postularse a múltiples vacantes sin necesidad de salir de casa.

Acá le contamos los puestos disponibles de Grupo Bretea. (IA /IA)

La feria se llevará a cabo hasta el 23 de diciembre y contará con la participación de más de 150 empresas vinculadas a NortConsulting, que estarán ofreciendo puestos operativos, administrativos, gerenciales, informáticos y otros perfiles.

Las personas interesadas pueden aplicar desde cualquier parte del país, siempre y cuando envíen un currículum completo e indiquen en el correo el cantón de residencia, el puesto al que desean aplicar y a qué sector del país tienen disponibilidad para trasladarse.

LEA MÁS: Empresa K9 abre vacantes para oficiales de seguridad en Alajuela y Heredia

Además, es indispensable colocar en el asunto del correo la frase “Feria Virtual CR Bretea”. En caso de que el perfil califique, la empresa cliente se pondrá en contacto para coordinar una entrevista.

LEA MÁS: Mayca anda en busca de personal: acá le contamos cómo aplicar

Quienes deseen participar deben enviar su información al correo cliente@grupobreteacostarica.com. Para conocer más detalles sobre las empresas vinculadas a esta feria, pueden visitar el sitio web www.grupobreteacostarica.com.

Acá le contamos cómo aplicar a los diferentes puestos de trabajo. (cortes/cortesía)

Consejos antes de aplicar a un puesto de empleo:

Lea bien el puesto antes de aplicar: No envíe su currículum a ciegas. Revise requisitos, funciones y ubicación. Aplicar a lo que no calza solo le hace perder tiempo.

Ajuste su currículum al trabajo: Destaque la experiencia y habilidades que sí tienen que ver con el puesto. Un CV genérico casi siempre termina descartado.

Cuide su presentación, incluso en línea: Si la entrevista es virtual, vístase formal y revise su entorno. Si es presencial, llegue limpio, ordenado y puntual. Eso sí pesa.

Investigue la empresa: Sepa a qué se dedica, qué ofrece y qué tipo de personas busca. Llegar sin idea de dónde está aplicando deja mala impresión.

Sea claro y honesto en la entrevista: No exagere ni invente experiencia. Las mentiras se notan rápido y suelen cerrar puertas.