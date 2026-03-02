Grupo Eulen abre 18 plazas para misceláneos con inicio el 12 de marzo

Grupo Eulen anunció 18 vacantes para el puesto de misceláneo con inicio en marzo de 2026. (Canva /Canva)

Si usted está buscando trabajo y tiene experiencia en labores de limpieza, esta puede ser su oportunidad. El Grupo Eulen abrió 18 plazas para el puesto de misceláneo (a), con inicio de labores el próximo 12 de marzo de 2026.

La empresa detalló que requiere personal con disponibilidad para diferentes horarios, principalmente en jornada de tarde y noche. Estas son las vacantes disponibles:

10 plazas de 2 p.m. a 9 p.m.

4 plazas de 6 p.m. a 12 medianoche

4 plazas de 12 medianoche a 6 de la mañana.

Si quiere postularse, tome nota de los documentos y condiciones que le pedirán:

Currículum actualizado.

Copia de cédula de identidad.

Certificado de estudios.

Hoja de delincuencia vigente.

Dos cartas de servicio.

Curso de desechos hospitalarios.

Carné de vacunas al día.

La compañía enfatiza que el curso de manejo de desechos hospitalarios y el esquema de vacunación actualizado son indispensables para optar por el puesto.

¿Cómo aplicar?

El proceso de reclutamiento se está realizando únicamente por WhatsApp. Usted debe enviar su currículum al número 7110-8516, es importante que sepa que la empresa solo recibe mensajes.

Si cumple con los requisitos y tiene disponibilidad para alguno de los horarios indicados, puede enviar su información cuanto antes, ya que el inicio de labores está previsto para el 12 de marzo de 2026.