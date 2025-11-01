Ofertas de empleo

Hyatt Place abre feria de empleo en Heredia: buscan personal bilingüe y con experiencia en hotelería

La feria de empleo de Hyatt Place será el miércoles 19 de noviembre

Por Fabiola Montoya Salas
El Hyatt Centric San José Escazú inaugura 161 habitaciones y dos restaurantes inspirados en la cultura costarricense.
Hyatt Place tendrá una feria de empleo. Imagen con fines ilustrativos. (HYATT/HYATT)

Si usted está buscando trabajo en el sector hotelero, Hyatt Place tiene buenas noticias. El próximo miércoles 19 de noviembre realizará una feria de empleo en BeeWorking Heredia, contiguo a la tienda Aliss, en Cariari, de 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

La cadena hotelera busca anfitriones bilingües de recepción y alimentos y bebidas, cocineros, pileros, personal de mantenimiento, agentes de contabilidad, agentes de prevención, camareras de áreas públicas y coordinador de ventas.

La experiencia previa en hotelería será valorada, por lo que se recomienda a los interesados llevar su hoja de vida actualizada para las entrevistas.

Este tipo de oportunidades son ideales para quienes buscan crecer profesionalmente en la industria hotelera, acceder a beneficios laborales competitivos y formar parte de un equipo internacional reconocido por su calidad en servicios y atención a huéspedes.

Tres consejos prácticos para ir a una feria de empleo:

  1. Vaya preparado con su hoja de vida actualizada: Lleve varias copias físicas de su currículum y, si puede, una versión digital en su celular o tableta. Asegúrese de que esté ordenada, sin errores y que resalte sus habilidades y experiencia más relevantes. Esto le permitirá causar una buena primera impresión con los reclutadores.
  2. Preséntese de manera profesional: Vístase de manera adecuada según el tipo de trabajo al que aspira y cuídese en su higiene personal. Su presentación cuenta tanto como su experiencia, así que muestre confianza y disposición al interactuar con los representantes de las empresas.
  3. Haga preguntas y demuestre interés: No se limite a entregar su hoja de vida; pregunte sobre los puestos, los beneficios y las oportunidades de crecimiento. Mostrar interés genuino puede marcar la diferencia y ayudarle a destacarse entre otros candidatos.
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

