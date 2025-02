Mamita de Jecsinior Jara es un ejemplo de inspiración, conozca su historia

Beatriz Gómez se graduó de un técnico a sus 73 años. Cortesía (cortesía/facebook)

Beatriz Izab Gómez, mamita del cantante nacional Jecsinior Jara, recientemente se graduó como técnica en Recursos Humanos, demostrando que nunca hay límites para aprender y seguir adelante.

Esta linda señora, de 73 años, conversó con La Teja y nos contó que ella siempre ha vivido en la comunidad de Colorado de Abangares, en Guanacaste, lugar donde ha sido una líder.

“Acá la comunidad es muy pobre y para ayudar a levantarla yo siempre me he metido en varios grupos, como los del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (Recomm), la cual busca la participación y el liderazgo de mujeres de cada comunidad”, detalló.

LEA MÁS: Cruz Roja ofrece varios puestos de empleo en una zona del país donde necesitan más opciones de trabajo

Izab nos confesó que su sueño siempre ha sido meterse de lleno al Consejo Municipal de su cantón, pero se le ha hecho imposible por diferentes temas políticos.

“Yo siempre he querido ver un cambio, porque de verdad uno se cansa de ver la misma situación en el pueblo de uno, que no avanza, no hay desarrollo, agua, seguridad, salud. Por ejemplo, a veces hay que ir hasta las Juntas de Abangares para que lo atiendan, incluso hasta el hospital de Cañas. Son cosas que a uno le preocupan, por eso decidí estudiar para seguir preparándome y lograr en algún momento un puesto para sacar el cantón a flote”, detalló.

La mamá del talentoso cantante nacional contó que todo se dio porque una amiga de ella le pasó el plan de estudios para completar el colegio, ya que no lo había terminado, además de unos técnicos que ponen a trabajar a cualquiera.

“Yo no había terminado el colegio, en su momento solo llegué a octavo, pero hasta diciembre del año antepasado lo pude completar. Después me ofrecieron el técnico de Recursos Humanos, mismo que duró un año”, dijo.

LEA MÁS: McDonald’ s realiza una feria de empleo en la que ofrece un montón de puestos de trabajo

Cuando empezó a llevar el técnico, sabía que tenía que ponerle, ya que el contenido era bastante diferente al del colegio, además porque confiesa que era bien duro.

“Vieras que cuando empecé a llevarlo me puse emocionada y muy positiva, sentía como si hubiera regresado al colegio, pero de manera virtual. Una de las cosas buenas es que los profesores son demasiado buenos, siempre lo apoyan a uno a seguir adelante y a no quedarse varado, le dan un ánimo diferente a uno como estudiante”, detalló.

Beatriz Izab Gómez junto al cantante y su hija Fanier Jara. Cortesía (cortesía/facebook)

Beatriz dijo que ella, como estudiante, era bien empunchada y siempre estuvo como un cubito, bien concentrada en cada una de las clases.

“Conforme iban pasando los días, me costaba menos. Y bueno, cuando me quedaba pegada con el tema de enviar trabajos y correos, le pedía ayuda a una primita mía que es muy estudiosa, y ella venía a ayudarme a la casa. Hasta me daba ánimos”, contó.

La mamita de Jara reveló que el técnico ha sido de gran ayuda porque ella se dedica a alquilar unas casitas que tiene en Colorado, además le sirve para darle consejos a sus amigos y familiares.

“Siempre he sido una mujer muy trabajadora, siempre he estado haciendo diferentes cosas, hasta vendiendo comidas. Soy una mujer que no me puedo quedar quedita, tengo que estar activa y con el estudio lo logre”, aseguró.

Beatriz Izab Gómez junto a sus hijos e nietos. Cortesía (cortesía/facebook)

La idea de esta linda señora es seguir estudiando en otras ramas para continuar ayudando a su comunidad con sus conocimientos.

“A todos los jóvenes que llegan a mi casa y a los que leen el periódico, les aconsejo estudiar y prepararse. Yo soy un ejemplo. A mi edad sigo preparándome, el estudio es algo fundamental. A los muchachos más jóvenes estudiar les va a costar menos, porque la mente de ellos todo lo absorbe; además, si yo puedo, ustedes lo pueden lograr. Los años nunca son una excusa, no se vale quedarse, sí se puede”, detalló.

En La Teja también hablamos con Jecsinior Jara, quien nos contó que el logro de su mamita es una gran lección de vida.

Beatriz Izab Gómez es un ejemplo de superación. Cortesía (cortesía/facebook)

“Es un ejemplo de tenacidad, esfuerzo y ganas de seguir adelante. Y es que ella rompió barreras como las de la edad, se demostró a sí misma y al mundo que sí se puede, es una muestra de superación personal increíble, que nos reta a seguir avanzando y derribar tabúes sobre la edad, discapacidades y obstáculos de nuestro diario vivir”, dijo el cantante.