Muchos puestos de trabajo esperan por usted este jueves, entérese aquí qué piden

La feria de empleo será este jueves de 8 de la mañana a 3 de la tarde

Por Fabiola Montoya Salas
Feria de empleo
La feria de empleo será este jueves. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Si usted es de Cartago y anda en busca de empleo, le contamos que este jueves la Municipalidad de Cartago tendrá una feria de empleo de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

La empresa que está reclutando personal es Coloplast, especialista en dispositivos médicos, especialmente, para el cuidado de ostomía y continencia.

Los candidatos interesados deben tener noveno año aprobado y contar con experiencia en manufactura.

Los turnos que hay para trabajar son dos: de lunes a sábado, de 2 de la tarde a 10 de la noche, y de domingo a sábado, de 10 de la noche a 6 de la mañana.

Cabe destacar que la compañía cuenta con operación internacional y emplea a más de 12.500 colaboradores en 41 países.

Feria de empleo
Algunos consejos para ir a una feria de empleo. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

empleo
La feria de empleo será este jueves. Captura (municipalidad de Carta/empleo)

Consejos para ir a una feria de empleo:

  • Investigue previamente las empresas participantes: Antes de asistir a la feria, es recomendable que investigue las compañías que estarán presentes. Conozca los puestos que están ofreciendo y la cultura organizacional de cada empresa. Esto le permitirá enfocar su tiempo y esfuerzos en las empresas que realmente le interesen.
  • Prepare su currículum actualizado: Asegúrese de llevar copias impresas de su currículum, que esté actualizado y adaptado a los tipos de puestos que busca. Incluya información relevante y resalte sus habilidades y logros más importantes.
  • Vístase profesionalmente: La primera impresión cuenta, por lo que debe vestirse de manera adecuada y profesional. Aunque el ambiente sea informal, es importante proyectar una imagen seria y comprometida con su búsqueda laboral.
  • Lleve una breve presentación: Prepare un breve discurso o presentación de 30 segundos sobre usted mismo. Esta es una excelente oportunidad para dar a conocer quién es, qué busca y por qué es un buen candidato para el puesto.
  • Sea proactivo y haga preguntas: Durante la feria, no espere que los reclutadores se acerquen a usted. Tómese la iniciativa de acercarse a los stands de las empresas que le interesen y pregunte sobre las vacantes, el proceso de selección y las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.
  • Haga una buena red de contactos: Además de buscar vacantes, aproveche la feria para establecer contactos con profesionales del sector. Las relaciones laborales son clave para abrir nuevas oportunidades en el futuro.
  • Lleve una carpeta para organizar sus materiales: Para mantener todo en orden, lleve una carpeta o portafolios donde pueda almacenar sus currículums, tarjetas de presentación y cualquier material adicional que reciba.
  • Tenga un enfoque positivo y abierto: Mantenga una actitud positiva y abierta. Aunque no todas las empresas puedan tener vacantes para usted en ese momento, es importante mantener una buena relación para futuras oportunidades.
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

