Muchos puestos de trabajo esperan por usted este jueves, entérese aquí qué piden

Si usted es de Cartago y anda en busca de empleo, le contamos que este jueves la Municipalidad de Cartago tendrá una feria de empleo de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
La empresa que está reclutando personal es Coloplast, especialista en dispositivos médicos, especialmente, para el cuidado de ostomía y continencia.
LEA MÁS: https://www.lateja.cr/empleo-costa-rica/que-estudiar-para-conseguir-empleo-rapido-aqui-le/NN53PFK4RNDZ5HMPQGQ4B5ADNM/story/
Los candidatos interesados deben tener noveno año aprobado y contar con experiencia en manufactura.
Los turnos que hay para trabajar son dos: de lunes a sábado, de 2 de la tarde a 10 de la noche, y de domingo a sábado, de 10 de la noche a 6 de la mañana.
Cabe destacar que la compañía cuenta con operación internacional y emplea a más de 12.500 colaboradores en 41 países.
LEA MÁS: Lujoso hotel de playa tiene vacantes disponibles y acá le contamos cómo aplicar
LEA MÁS: Feria de empleo ofrece plazas de misceláneos en San José, aquí le contamos cómo aplicar
Consejos para ir a una feria de empleo:
- Investigue previamente las empresas participantes: Antes de asistir a la feria, es recomendable que investigue las compañías que estarán presentes. Conozca los puestos que están ofreciendo y la cultura organizacional de cada empresa. Esto le permitirá enfocar su tiempo y esfuerzos en las empresas que realmente le interesen.
- Prepare su currículum actualizado: Asegúrese de llevar copias impresas de su currículum, que esté actualizado y adaptado a los tipos de puestos que busca. Incluya información relevante y resalte sus habilidades y logros más importantes.
- Vístase profesionalmente: La primera impresión cuenta, por lo que debe vestirse de manera adecuada y profesional. Aunque el ambiente sea informal, es importante proyectar una imagen seria y comprometida con su búsqueda laboral.
- Lleve una breve presentación: Prepare un breve discurso o presentación de 30 segundos sobre usted mismo. Esta es una excelente oportunidad para dar a conocer quién es, qué busca y por qué es un buen candidato para el puesto.
- Sea proactivo y haga preguntas: Durante la feria, no espere que los reclutadores se acerquen a usted. Tómese la iniciativa de acercarse a los stands de las empresas que le interesen y pregunte sobre las vacantes, el proceso de selección y las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.
- Haga una buena red de contactos: Además de buscar vacantes, aproveche la feria para establecer contactos con profesionales del sector. Las relaciones laborales son clave para abrir nuevas oportunidades en el futuro.
- Lleve una carpeta para organizar sus materiales: Para mantener todo en orden, lleve una carpeta o portafolios donde pueda almacenar sus currículums, tarjetas de presentación y cualquier material adicional que reciba.
- Tenga un enfoque positivo y abierto: Mantenga una actitud positiva y abierta. Aunque no todas las empresas puedan tener vacantes para usted en ese momento, es importante mantener una buena relación para futuras oportunidades.