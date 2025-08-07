No pierda la oportunidad de salir con trabajo fijo en esta feria de empleo

La feria de empleo será este 8 de agosto. Captura (captu/Captura)

Si usted vive en el sector de Guanacaste, cerca de Tilarán y anda en busca de trabajo, le contamos que Grupo Bretea está organizando una feria de empleo que ofrece puestos de trabajo en varios sectores.

La actividad será este 8 de agosto de 10 de la mañana a 3 de la tarde en Cindea Tilarán, justamente frente al parque central.

“Van a estar presentes más de 25 empresas que tienen como objetivo dar alrededor de 200 puestos de trabajo. Le hacemos la invitación a todo aquel que quiera asistir. Una de las ventajas es que habrá entrevistas de una vez, lo único que tienen que hacer es llevar el currículum digital o físico”, expresó Marlon Chaves, organizador de la feria.

Fotografía: Jonathan Jiménez Flores

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

2. Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

3. Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

4. Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

5. Sea puntual y llegue con buena actitud: llegar temprano le da más oportunidad de hablar con reclutadores. Salude con respeto, escuche bien las indicaciones y muestre entusiasmo.

6. Haga preguntas y solicite información de contacto: no tenga miedo de preguntar sobre los puestos, requisitos o procesos de selección. Si puede, anote el nombre y correo del reclutador para dar seguimiento después. Mostrar interés puede marcar la diferencia.

Recuerde que en la sección del Empleo Costa Rica podrá encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo, historias de emprendedores y hasta consejos laborales.