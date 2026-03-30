Reconocida cadena de comida rápida anda buscando personal, le contamos cómo aplicar

El nuevo restaurante de la cadena se ubica en Plaza Amara, contiguo a Distrito Cuatro en Guachipelín de Escazú. Quiznos para EF.

Si usted tiene experiencia en cocina, atención al cliente o trabajo operativo dentro de restaurantes, esta oportunidad le puede interesar bastante.

La empresa tiene varios puestos de trabajo.captura (cap/captura)

La cadena Quiznos anunció que está buscando personal y aprovechó para lanzar un mensaje directo a quienes conocen bien el ritmo de una cocina de verdad.

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Por medio de una publicación, la empresa dejó claro que está interesada en personas que sepan trabajar en equipo, moverse rápido y sacar pedidos bien hechos, tres cualidades clave dentro del mundo de la comida rápida y los restaurantes.

“Parece que últimamente hay bastante talento de cocina disponible”, arrancó diciendo la marca en su mensaje, en lo que muchos interpretaron como una clara referencia a la situación laboral que atraviesan personas del sector gastronómico.

La empresa aseguró que en Quiznos hay espacio para quienes ya tienen experiencia y saben lo que implica cumplir con el ritmo de trabajo que exige una cocina activa.

“En Quiznos hay espacio para quienes conocen el ritmo de una cocina de verdad”, destacó la cadena.

Además, la compañía hizo una invitación abierta para quienes anden buscando dónde seguir trabajando y quieran mantenerse dentro del sector.

Las personas interesadas pueden acercarse directamente a las sucursales o bien enviar su currículum al correo reclutamiento@grupoqzcr.com.

La empresa incluso cerró su mensaje con una frase que no pasó desapercibida: “Spoiler: aquí sí hay trabajo”.

Este tipo de llamados suele generar bastante movimiento, especialmente entre personas que tienen experiencia en cocina, armado de pedidos, cajas, limpieza, atención al cliente y operación general de restaurantes.

Recuerde que en la sección de Empleo de La Teja pueden encontrar puestos de empleo, ferias y consejos laborales.