Si usted busca trabajo, esta feria de empleo le puede cambiar la suerte

Si usted busca trabajo o quiere conseguir una mejor oportunidad laboral, ponga atención, porque la feria de empleo Hello Brete reunirá más de 1.500 vacantes en un solo lugar y con entrada gratuita.

Le contamos todos los detalles de la gran feria de empleo. Imagen con fines ilustrativos. (Procomer /Cortesía)

La actividad se realizará el próximo 13 de abril, de 8 a.m. a 4 p.m., en la Antigua Aduana, y reunirá a más de 60 empresas que estarán buscando personal para distintos puestos.

Entre las compañías que participarán destacan Cognizant, Grupo Purdy, Taco Bell, Align Technology, Securitas, El Lagar y McDonald’s, por lo que la oferta promete opciones para perfiles muy variados.

LEA MÁS: Dos Pinos realizará feria de empleo en San José: vea aquí los puestos disponibles

Lo mejor es que no se trata de una feria enfocada en un solo tipo de puesto, ya que habrá vacantes en áreas como turismo, hotelería, seguridad, servicios médicos, limpieza, industria alimentaria, construcción, transporte, mecánica, electrónica y puestos administrativos.

Eso significa que tanto personas con experiencia como quienes apenas están intentando entrar al mercado laboral podrían encontrar una oportunidad que les calce.

El ministro de Trabajo, Andrés Romero, destacó la importancia de este tipo de espacios para acercar opciones reales a quienes buscan empleo o desean mejorar sus condiciones actuales.

“Este esfuerzo, enmarcado en la estrategia Brete, permitirá acercar más de 1.500 puestos laborales a personas que buscan insertarse en el mercado laboral o buscar una mejor opción de trabajo. Hemos priorizado empleos de calidad en sectores con buena salida laboral, por lo que invitamos a las personas a aprovechar esta gran oportunidad”, indicó.

LEA MÁS: Feria de empleo hotelera busca personal este 10 de abril: Vea dónde dejar su currículum

Además de las empresas reclutando personal, la feria también contará con instituciones públicas que ofrecerán apoyo para mejorar la empleabilidad de los asistentes.

El INA también estará presente con servicios de capacitación en áreas como administración, informática, idiomas y emprendimiento.

Si usted quiere asistir a la feria de empleo Hello Brete, debe inscribirse previamente en el sitio web brete.cr.