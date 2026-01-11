Sol Naciente está contratando acá le contamos cómo aplicar

Si busca empleo y quiere formar parte de una empresa en pleno crecimiento, ¡esta es su oportunidad! Sol Naciente, una de las cadenas más destacadas del país, anunció que tiene vacantes disponibles en dos de sus principales sucursales: City Mall y Curridabat.
¿Qué puestos están disponibles? La empresa está en busca de personal para diversos cargos, con plazas fijas y con grandes oportunidades de crecimiento. Las vacantes incluyen:
- Auxiliares de bodega
- Asesores/Asesoras
- Cajeros/Cajeras
- Gondoleros o Cajeros
Si cuenta con experiencia o simplemente tienes muchas ganas de trabajar, Sol Naciente podría ser su próxima oportunidad laboral. La cadena promete un ambiente de trabajo dinámico, con beneficios atractivos y estabilidad a largo plazo.
¿Cómo aplicar?
Es muy fácil: solo debe enviar su currículum vitae (CV) al correo correspondiente según la sucursal donde le interese trabajar:
- Para la sucursal de City Mall: reclutamientocity@solnaciente.com
- Para la sucursal de Curridabat: reclutamientocurridabat@solnaciente.com
Consejos antes de aplicar a un puesto de trabajo:
- Revise cuidadosamente la descripción del puesto: Antes de enviar su solicitud, lea detenidamente los requisitos del puesto y las responsabilidades. Asegúrese de que su experiencia y habilidades coincidan con lo que se está buscando. Esto le permitirá personalizar su CV y carta de presentación para resaltar sus fortalezas más relevantes.
- Prepare un CV claro y conciso: Su currículum vitae debe ser claro, bien estructurado y adaptado a cada puesto. Evite incluir información irrelevante. Resalte sus logros más importantes y la experiencia que directamente se alinea con el trabajo al que está aplicando. Recuerde que el formato debe ser profesional y fácil de leer.
- Elabore una carta de presentación personalizada: Aunque muchas aplicaciones en línea permiten enviar solo el CV, una carta de presentación bien redactada puede marcar la diferencia. Diríjase directamente al reclutador, mencione por qué está interesado en el puesto y cómo sus habilidades y experiencia se alinean con los objetivos de la empresa. Haga todo lo posible por demostrar su entusiasmo y motivación.