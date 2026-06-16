Pizza Hut cambia de dueño en millonaria venta que sacude al mundo de la comida rápida

Pizza Hut iniciará una nueva etapa tras concretarse una multimillonaria venta. (Pizza Hut)

Una de las marcas de pizza más famosas del planeta está a punto de iniciar una nueva etapa, Pizza Hut cambiará de dueño luego de que su empresa matriz, Yum Brands, anunciara una millonaria venta valorada en 2.700 millones de dólares.

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Según informó la revista Forbes, la operación se dividirá en dos partes. El negocio de Pizza Hut en China continental será adquirido por Yum China Holdings por 1.200 millones de dólares, mientras que el resto de la cadena quedará en manos de la firma de inversión LongRange Capital por 1.500 millones de dólares.

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La decisión llega en un momento complicado para la industria de la comida rápida, que enfrenta una reducción en el gasto de los consumidores y una competencia cada vez más fuerte.

De acuerdo con Forbes, Pizza Hut ha reportado varios trimestres consecutivos con caídas en sus ventas, situación que llevó a Yum Brands a buscar alternativas para el futuro de la marca.

Una marca histórica

Pizza Hut es una de las cadenas de restaurantes más reconocidas del mundo. La empresa pasó a formar parte de PepsiCo en 1977 y posteriormente fue integrada a Yum Brands junto con otras marcas icónicas como KFC y Taco Bell.

Tras concretarse la venta, Yum Brands concentrará sus esfuerzos en KFC y Taco Bell, mientras que Pizza Hut buscará recuperar terreno bajo sus nuevos propietarios.

Analistas citados por Forbes consideran que la operación representa una oportunidad para revitalizar una marca global que en los últimos años ha enfrentado importantes desafíos para mantener su crecimiento.

La cadena enfrenta dificultades en ventas desde hace varios trimestres. (ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP)

¿Qué pasará ahora?

La transacción todavía debe recibir las aprobaciones regulatorias correspondientes y se espera que quede completada durante el tercer trimestre de 2026.

Por su parte, Yum China adelantó que tiene planes ambiciosos para la cadena y pretende expandir Pizza Hut a más de 6.000 establecimientos en el mercado chino para el año 2028.

Aunque para muchos consumidores Pizza Hut sigue siendo una marca emblemática, la venta marca el inicio de una nueva era para una de las cadenas de pizza más conocidas del mundo.