Sector automotriz ofrecerá más de 100 empleos en feria especializada

Si usted está buscando una oportunidad laboral en el sector automotriz, tome nota. Más de 15 empresas ofrecerán más de 100 plazas durante la primera Feria de Empleo Automotriz.
La actividad será el viernes 28 de agosto, a partir de las 9 a.m. y hasta las 6 p.m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica, como parte de AutoXperts 2026.
Las vacantes están dirigidas a personas con formación en mecánica automotriz, electromovilidad, motocicletas, maquinaria pesada, vehículos livianos, servicio automotriz y áreas administrativas relacionadas.
Los organizadores esperan la asistencia de más de 500 personas, entre estudiantes de colegios técnicos, INA, universidades y profesionales.
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“Hoy las empresas requieren cada vez más personal capacitado para atender vehículos con tecnologías avanzadas, sistemas electrónicos complejos y vehículos eléctricos. Nuestro propósito es crear un puente directo entre quienes buscan talento y quienes están listos para incorporarse al mercado laboral”, señaló Octavio Jiménez, CEO de AutoXperts.
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La feria será gratuita y se realizará paralelamente a las Competencias Técnicas AutoXperts 2026, donde estudiantes demostrarán sus conocimientos en diagnóstico, reparación y seguridad.
7 consejos para aprovechar una feria de empleo
- Lleve varias copias de su currículum: Procure que esté actualizado y adaptado a los puestos que le interesan.
- Investigue las empresas participantes: Revise qué compañías estarán presentes y cuáles tienen vacantes relacionadas con su experiencia.
- Vístase de manera adecuada: Elija ropa limpia, ordenada y acorde con el tipo de puesto al que aspira.
- Prepárese para hablar de usted: Tenga claro cómo explicar su experiencia, habilidades y qué tipo de oportunidad está buscando.
- Sea puntual: Llegar temprano le permitirá recorrer los diferentes puestos con calma y evitar largas filas.
- Cuide su presentación y actitud: Salude, mantenga contacto visual y muestre interés cuando converse con los reclutadores.
- Pregunte por el proceso de contratación: Antes de retirarse, averigüe cómo puede postularse, cuáles son los siguientes pasos y si debe completar algún formulario.