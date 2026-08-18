Sector automotriz ofrecerá más de 100 empleos en feria especializada

Prepararse antes de asistir a una feria de empleo puede aumentar sus posibilidades de encontrar una oportunidad laboral. (Shutterstock/Shutterstock)

Si usted está buscando una oportunidad laboral en el sector automotriz, tome nota. Más de 15 empresas ofrecerán más de 100 plazas durante la primera Feria de Empleo Automotriz.

La actividad será el viernes 28 de agosto, a partir de las 9 a.m. y hasta las 6 p.m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica, como parte de AutoXperts 2026.

Las vacantes están dirigidas a personas con formación en mecánica automotriz, electromovilidad, motocicletas, maquinaria pesada, vehículos livianos, servicio automotriz y áreas administrativas relacionadas.

Los organizadores esperan la asistencia de más de 500 personas, entre estudiantes de colegios técnicos, INA, universidades y profesionales.

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“Hoy las empresas requieren cada vez más personal capacitado para atender vehículos con tecnologías avanzadas, sistemas electrónicos complejos y vehículos eléctricos. Nuestro propósito es crear un puente directo entre quienes buscan talento y quienes están listos para incorporarse al mercado laboral”, señaló Octavio Jiménez, CEO de AutoXperts.

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La feria será gratuita y se realizará paralelamente a las Competencias Técnicas AutoXperts 2026, donde estudiantes demostrarán sus conocimientos en diagnóstico, reparación y seguridad.

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