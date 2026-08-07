Sol Naciente tiene vacantes disponibles: conozca los puestos y cómo aplicar

Si usted está buscando trabajo, esta información podría interesarle. Sol Naciente anunció que cuenta con varias vacantes disponibles para personas que quieran formar parte de su equipo.
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La empresa busca colaboradores para diferentes puestos, entre ellos:
- Asesores de venta
- Cajeros
- Gondoleros
- Auxiliares de bodega
- Personal de miscelánea
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Desde la compañía, destacaron que ofrecen oportunidades para crecer dentro de la empresa, un ambiente laboral positivo y la posibilidad de integrarse a un gran equipo de trabajo.
Las personas interesadas pueden enviar su hoja de vida a la tienda de su preferencia:
Lindora: reclutamientolindora@solnaciente.com
Tibás: reclutamientotibas@solnaciente.com
Curridabat: reclutamientocurridabat@solnaciente.com
Paseo: reclutamientopaseo@solnaciente.com
City Mall: reclutamientocity@solnaciente.com
Consejos para asistir a una feria de empleo o buscar trabajo
Cuando usted se presenta a una feria de empleo o envía su currículum a una empresa, la primera impresión puede marcar la diferencia. Por eso es importante llegar preparado.
Uno de los puntos más importantes es llevar un currículum actualizado, ordenado y fácil de leer. Revise que sus datos de contacto estén correctos y que la información sobre sus estudios, experiencia laboral y habilidades esté clara.
También es recomendable preparar una pequeña presentación personal. En pocos segundos, usted debería poder explicar quién es, qué experiencia tiene y qué tipo de puesto está buscando.
Otro consejo es investigar un poco sobre la empresa antes de asistir. Conocer a qué se dedica la empresa, sus áreas de trabajo y los puestos disponibles demuestra interés y permite responder mejor durante una conversación con los reclutadores.
Además, cuide su presentación personal. No es necesario utilizar ropa formal en todos los casos, pero sí es importante vestir de manera ordenada y acorde con una entrevista laboral.
Finalmente, no olvide destacar sus habilidades. La experiencia en atención al cliente, en ventas y en trabajo en equipo, así como la responsabilidad y la disposición para aprender, son puntos importantes para los empleadores.
Prepararse antes de buscar empleo puede ayudarle a aprovechar mejor las oportunidades y a acercarse a la posibilidad de conseguir un nuevo trabajo.