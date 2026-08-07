Empleo Costa Rica

Sol Naciente tiene vacantes disponibles: conozca los puestos y cómo aplicar

La empresa cuenta con vacantes para asesores de venta, cajeros, gondoleros, auxiliares de bodega y miscelánea

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Por Fabiola Montoya Salas
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La empresa tiene varios puestos de empleo. (Manpower/Manpower)

Si usted está buscando trabajo, esta información podría interesarle. Sol Naciente anunció que cuenta con varias vacantes disponibles para personas que quieran formar parte de su equipo.

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La empresa busca colaboradores para diferentes puestos, entre ellos:

  • Asesores de venta
  • Cajeros
  • Gondoleros
  • Auxiliares de bodega
  • Personal de miscelánea

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Desde la compañía, destacaron que ofrecen oportunidades para crecer dentro de la empresa, un ambiente laboral positivo y la posibilidad de integrarse a un gran equipo de trabajo.

Las personas interesadas pueden enviar su hoja de vida a la tienda de su preferencia:

Lindora: reclutamientolindora@solnaciente.com

Tibás: reclutamientotibas@solnaciente.com

Curridabat: reclutamientocurridabat@solnaciente.com

Paseo: reclutamientopaseo@solnaciente.com

City Mall: reclutamientocity@solnaciente.com

Consejos para asistir a una feria de empleo o buscar trabajo

Cuando usted se presenta a una feria de empleo o envía su currículum a una empresa, la primera impresión puede marcar la diferencia. Por eso es importante llegar preparado.

Uno de los puntos más importantes es llevar un currículum actualizado, ordenado y fácil de leer. Revise que sus datos de contacto estén correctos y que la información sobre sus estudios, experiencia laboral y habilidades esté clara.

También es recomendable preparar una pequeña presentación personal. En pocos segundos, usted debería poder explicar quién es, qué experiencia tiene y qué tipo de puesto está buscando.

Otro consejo es investigar un poco sobre la empresa antes de asistir. Conocer a qué se dedica la empresa, sus áreas de trabajo y los puestos disponibles demuestra interés y permite responder mejor durante una conversación con los reclutadores.

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Sol Naciente cuenta con vacantes disponibles para personas que buscan una nueva oportunidad laboral. (empleo /captura)

Además, cuide su presentación personal. No es necesario utilizar ropa formal en todos los casos, pero sí es importante vestir de manera ordenada y acorde con una entrevista laboral.

Finalmente, no olvide destacar sus habilidades. La experiencia en atención al cliente, en ventas y en trabajo en equipo, así como la responsabilidad y la disposición para aprender, son puntos importantes para los empleadores.

Prepararse antes de buscar empleo puede ayudarle a aprovechar mejor las oportunidades y a acercarse a la posibilidad de conseguir un nuevo trabajo.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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