¿Vive en Pérez Zeledón y busca empleo? Preste atención a esta información 

Este viernes 28 de junio se llevará a cabo una feria de empleo, en la que usted puede aplicar si vive en Pérez Zeledón.

Y es que la municipalidad de este cantón josefino anunció que tendrán una feria de empleo de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, en el parque central de San Isidro.

Ellos informaron que el objetivo de esta feria de empleo es que las personas que buscan trabajo tengan un acercamiento con las empresas.

Varias de las compañías que estarán en la feria son: Helm 360, Súper Servicio, Instituto CATEC, Multisetec, Hospital Las Américas, American English, Zermat, Carnes Los Naranjos, UISIL, UCA, Electric Center, Itellum Comunicaciones, Istmo Center, Kinkara S.A., AYP, Liberty y Hotel Diuwak, con el fin de llenar varias plazas disponibles en diferentes áreas.

Lo bueno de esta feria es que las personas podrán recibir varias capacitaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en temas de empleabilidad.

Además, en el complejo cultural se llevarán a cabo dos charlas: Hábitos esenciales para el éxito de 8 a.m., a 10 a.m., y 10 a.m., a mediodía, la charla de educación financiera, servicio al cliente y preparación para la entrevista.

Antes de ir a esta feria, es esencial que usted se registre en la página www.ane.cr (bolsa nacional de empleo).

Usted puede llevar su documentación de forma física o bien en digital.

Si tiene alguna pregunta puede escribir al intermediacionlaboral@mpz.go.cr o bien llamar al 2220-6690.

