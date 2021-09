A 14 años de haber muerto, se estrenan dos disco del maestro Ray Tico

Ray Tico fue una institución de la música en nuestro país. Archivo. Ray Tico fue una institución de la música en nuestro país. Archivo.

A pesar de que han pasado 14 años desde que se silenciaron la guitarra y la voz del artista Ray Tico, su talento fue tan grande, que su legado continúa.

Este miércoles se estrenaron dos discos de piezas originales del artista, quien es considerado un ícono de la música popular costarricense, siendo el único extranjero que formó parte del movimiento del “filin” cubano, con el cual el bolero alcanzó su máximo esplendor.

Se trata de Solo para recordar-Volumen I y Volumen II, los cuales se pueden escuchar en las plataformas musicales y redes sociales, como Spotify, Youtube, Itunes, Amazon, Tik Tok, Facebook, e Instagram, entre otras.

En el año 2001 se lanzó una compilación de canciones que formarían el primer volumen de su obra, sin embargo, quedaron una gran cantidad de canciones --en su mayoría inéditas--, a las cuales les tocó esperar a otro momento para ser expuestas al público y, por fin, les llegó el momento.

“En el año 2001 vivimos unos días reveladores, grabando y compartiendo en los estudios de Papaya Music con Ray Tico. Él solo con su guitarra y su enorme talento, logramos documentar gran parte de su obra en su propia interpretación. Hoy, 20 años después de esta grabación y a 14 años después de su partida, Ray Tico, uno de los compositores y músicos más grandes que tuvo Costa Rica el siglo pasado, reaparece con la publicación de las sesiones completas de Papaya Music”, recuerda Manuel Obregón, quien fue el productor de este disco.

Ernesto Castillo, nieto del artista, asegura que su abuelo no deja de sorprenderlo.

“A 14 años de su muerte, Ray no deja de sorprendernos. ‘Qué sorpresa’, es una de mis favoritas composiciones de Ray, la cual no ha sido expuesta al público y es la mejor definición poética y musical del amor a primera vista, ese amor puro, que puede tener un padre al ver por primera vez a su hija o una hija a su padre o madre y por qué no, en este siglo, a una pareja”, comentó.