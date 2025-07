A Bryan Ganoza le tiraron algo de no creer en un show: “a los que no les ha pasado sigan soñando”

Bryan Ganoza, compartió el momento en sus redes. (redes/Instagram)

Bryan Ganoza quedó sorprendido durante uno de sus recientes shows, cuando alguien del público le lanzó una prenda íntima a la tarima en la que realizaba sus sensuales movimientos.

Fiel a su estilo, el cantante reaccionó con picardía: “A los que no les ha pasado, sigan soñando”.

Ganoza recibió un regalo, durante un show. Combate (Instagram Bryan Ganoza/Instagram Bryan Ganoza)

Por medio de su cuenta de Instagram, el artista tico compartió un video donde se ve con un brasier.

“Bueno, Macabros, tengo que decirles algo que me acaba de pasar. Vea lo que me tiraron en el escenario. No, cabrón, cabrón”, decía mientras un compañero se lo ponía de sombrero.

En la descripción del video, les dijo a sus seguidores que sí era lo que pensaban; un bra (brasier).

Bryan Ganoza no podía creer lo que le lanzaron.

“El bra de una fan, y a los que no les ha pasado sigan soñando”, escribió.