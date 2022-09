A Bryan Ganoza solo le llegaron unas 150 personas en el inició del Macabro Tour

El cantante Ganoza B, el diamante no logró llenar el lugar de su primer concierto. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Ganoza B, el diamante, arrancó su Macabro Tour el sábado anterior en el centro turístico Los Ranchos, en Sarchí y, por más publicidad que hizo y el bajo costo de las entradas, el lugar lució prácticamente vacío.

Según supimos, al evento no asistieron más de 150 personas, a pesar de la comodidad del lugar y el montón de seguidores que tiene el “Cabro más macabro”.

El cantante Bryan Ganoza salió a la tarima minutos después de las 11 p. m. y a pesar del poco público igual presentó todo su espectáculo tal y como lo había planeado con su equipo de trabajo y bailarines.

El participante de Dancing with the Stars dijo sentirse muy tranquilo, porque a pesar de que no llegó todo el público que él esperaba, que eran unas 1.500 personas, los asistentes disfrutaron de principio a fin.

Ganoza había anunciado que su espectáculo era algo único en el país y que además de dar un show con bailarines y cantar sus temas, también haría un baile de stripper como lo hacía en Las Vegas.