A cantante tica le dijeron que tenía cáncer de mama un día antes de Navidad

Maryzza Paloban actualmente está mejor, superó los seis meses que le daban de vida. Cortesía. Maryzza Paloban actualmente está mejor, superó los seis meses que le daban de vida. Cortesía.

Recibir la noticia de una enfermedad nunca será algo bonito, pero darse cuenta de que se padece cáncer de seno un día antes de la Navidad es algo muy duro.

Eso fue lo que le pasó a la cantante nacional María Isabel Palma Obando, conocida como Maryzza Paloban, quien es sobreviviente de este terrible mal que azota a millones de mujeres en el mundo.

Este martes se celebra el Día Nacional e Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y por eso quisimos contar la historia de esta artista, quien enfrentó y superó la enfermedad en el 2015, aunque todavía se encuentra en control para evitar que se desarrolle nuevamente.

Maryzza tiene 23 años de carrera musical (38 de edad), pero hasta el 2014 decidió lanzarse como solista. En dos toques se dio cuenta que había tomado la mejor decisión, pues su primer tema empezó a sonar muy fuerte en las diferentes radios del país. Incluso siendo número 1 en listas de escuchas.

Como no estaba acostumbrada a ese éxito y reconocimiento, dice que se empezó a creer “doña Toda”, aunque poco tiempo después se bajó de esa nube.

“Estuve tres semanas consecutivas en primer lugar en Omega, que era lo más fuerte en este momento, yo me sentía la reina de la cumbia y la sensación, pero después Dios me aterrizó. Yo no entendía por qué Dios me puso ese peso (el cáncer) tan fuerte encima mío, ya cuando terminé entendí.

“Fue muy duro porque yo nunca sentí nada, uno asocia el cáncer con la gente adulta, jamás pensaría que alguien joven podría tenerlo. Mi hija fue la que me descubrió la pelotita y al principio me dijeron que era una mastitis porque había dado de mamar, vi que el antibiótico no me hizo mucho y el busto se me puso más inflamado, luego me hicieron más exámenes y me pusieron en control, todo eso fue en octubre, en cuestión de 15 a 22 días”, recordó.

El 18 de diciembre del 2014 le realizaron una biopsia para ver qué era lo que estaba ocurriendo, pues la pelotita que le sintieron en el seno izquierdo no se movía y, cuando eso pasa, es de cuidado.

“Mi mamá trabajaba en el Calderón Guardia y a ella le dieron los resultados, fue terrible para ella porque solo me daban seis meses de vida. Llegué de un evento y estaba ella y mis hermanos, me asusté, pensé que era que se había muerto alguien. En eso mi hermana me dijo que querían hablar conmigo, eran casi las 12 de la noche del 23 de diciembre y me contaron que tenía cáncer”, narró.

“Le dijeron a mi mamá: ‘Ella está invadida y ya no hay nada que hacer’, que no podían asegurar que los tratamientos que me dieran iban a funcionar”. — Maryzza Paloban, cantante.

A pesar del momento tan rudo, en la familia intentaron celebrar la Navidad de ese año como cualquier otra, con la esperanza que se diera un milagro. Incluso, la cantante tenía una presentación el 24, la cual no quiso cancelar, pero no podía dejar de pensar en lo que le ocurría.

“Lloré muchísimo ese día antes de irme al evento, me costó mucho maquillarme porque tenía los ojos hinchadísimos, en la actividad también lloré. En ese momento estaba de moda la canción de Marc Anthony ‘Vivir mi vida’, y dije que con ese tema me iba a identificar en ese proceso”, aseguró.

Un año luchando.

A Maryzza le removieron el seno, le pusieron un expansor y la sometieron a 33 sesiones radioterapia y 16 de quimioterapia. Su tratamiento duró un año y a la fecha está en control, todavía toma quimio en pastillas.

Como es normal en estos casos, los efectos secundarios son bastante fuertes, como la pérdida del cabello y malestares en todo el cuerpo.

“Verme sin cabello, sin cejas y sin pestañas fue algo muy duro. La primera vez que se me cayó el pelo fue con la segunda dosis de quimio, es horrible, yo pegaba gritos, no podía creerlo y ese mismo día en la noche le dije a mi hermana que me rapara”, dijo.

En aquel momento tenía peluca, pero tras algunos olvidos que tuvo se animó a mostrar su cabeza totalmente rapada.

“Poco a poco lo empecé a aceptar, recuerdo que a mi hija que estaba pequeña (de 3 años) le daba miedo acercarse a mí, yo le dije que me iba a volver el pelo en otro momento y luego me dijo que me veía preciosa y yo sin un solo pelo, más bien fue como convertirme en la heroína de ella y eso me impulsó”, recordó.

Todavía sufre algunos dolores de articulaciones y de cabeza, cada seis meses se hace exámenes.

Maryzza le mandó un mensaje a todos las personas que están atravesando esta enfermedad.

“Que no suelten la mano de Dios, que le crean y confíen en que todo va a salir bien”, afirmó.

Ama lo que hace

Actualmente Maryzza está de lleno con el canto, más que todo en eventos privados, su show es completamente bailable y tropical.

Hace poco lanzó su tema llamado “Tributo a Jenny Castillo”, el cual es un homenaje a su artista favorita, quien casualmente también padeció cáncer de mama.

A la artista se le puede contratar al número: 8350-8482.