“A todos nos puede pasar lo que me pasó este día, un accidente suele suceder. Le ha pasado a grandes artistas como a Jennifer López, a Juan Gabriel, que se cayó en plena presentación y escenario. Me disculpo por lo que pasó, pero como toda artista no paré mi presentación, seguí cantando porque en el momento que estoy en una tarima yo me meto y me entrego a mi público por completo”, dijo.