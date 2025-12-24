A Carolina Monge, periodista de Buen Día le llegó la Navidad por adelantado

A la periodista Carolina Monge, de Buen Día le llegó la Navidad por adelantado y este miércoles se dio a conocer que su bebita Mariana ya nació.

Hace un par de días, la comunicadora contó en redes sociales que tenía 34 semanas de gestación y la bebita llegó al mundo este martes. Monge estaba alejada de las cámaras, pues su embarazo era de alto riesgo, pero compartía detalles de su dulce espera en redes sociales.

Hace unos días, Monge contó que “Mariana no estaba creciendo al ritmo esperado debido a una condición en la placenta”. Los planes de los médicos eran que la bebita pudiera nacer a las 36 semanas de gestación, pero todo se adelantó y Caro está chineando desde este miércoles.

Carolina Monge, periodista de Buen día de Teletica está celebrando el nacimiento de su bebita. Foto: Instagram Carolina Monge. (redes/Instagram)

Los mejores deseos

El equipo de Buen Día celebró con todo el nacimiento de la niña.

“La familia de Buen Día se engalana porque ya tiene un nuevo miembro. Vamos a enviar un saludo muy especial a nuestra querida Carolina Monge y a su esposo, Víctor, pues ayer nació Marianita, de parte de todo el equipo. De verdad, nos hace el corazón todavía más grande de alegría.

“Fuerza en esas desveladas, van a ver que ahorita se acostumbran y todo va a salir muy bien. Estamos para apoyarlos”, agregó.

Según informaron en teletica.com, tanto Carolina como Mariana se encuentran bien de salud.