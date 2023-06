A Coco Roper se le salieron las lágrimas con un mensaje que le dedicó Montserrat del Castillo

Montserrat del Castillo conmovió a Coco Roper al dirigirle unas lindas palabras. (Captura)

Nicole “Coco” Roper Díaz no pudo contenerse ante las palabras que le dedicó Montserrat del Castillo y dejó salir de sus ojos varias lágrimas mientras escuchaba el mensaje de la presentadora de De boca en boca.

Este miércoles, en el programa farandulero de canal 7, Roper dio una entrevista en vivo y cuando a Montse le tocó el turno de preguntar, aprovechó para dirigirle unas palabras a la hija mayor de la exmodelo y empresaria Lynda Díaz.

“No solamente le das vida a muchas personas que están pasando por esto, también a las que, de repente, cometemos el error de quejarnos por puras tonteras”, dijo Del Castillo, quien comentó que había conocido a Coco hace varios años durante un concurso de belleza de Lynda y reveló que la sigue en Instagram desde hace algunos meses.

El conmovedor mensaje de Montserrat del Castillo a Coco Roper

Pero el mensaje de Montse no se quedó ahí. La guapa presentadora de la televisora de La Sabana continuó: “Personalmente te puedo decir que he crecido muchísimo viendo tu testimonio y te lo quiero decir porque te admiro, te respeto... Una de las cosas más fuertes que admiro muchísimo y que me quebranta en este momento es saber que la maternidad es difícil , pero como vos la vivís es de admirarte, es de honrarte, de verdad que sí, lo quiero hacer en televisión y en vivo porque estas son las oportunidades”.

Coco tiene una hija de cinco años que se llama Ellie.

Montse invitó a las personas a seguir a Coco en redes sociales pues, desde su criterio, los mensajes y el testimonio de la muchacha, de 28 años, son fuente de tranquilidad.

“Quiero invitar a todas las mamás, a todas las personas, a que se conecten con vos en redes sociales porque transmitís una paz y una vida que no tenés idea y eso es la gracia de Dios que va delante de vos en este proceso”, finalizó Montserrat.

Esas palabras quebraron a Coco, quien no ocultó lo que le había calado el mensaje y dejó salir sus lágrimas en varias ocasiones, para después agradecer a Montse por todo lo que le dijo.

Coco Roper fue diagnosticada con cáncer cervical en el 2020, desde entonces lucha por su vida. Cortesía.

Coco Roper lucha por su vida luego de que en el 2020 le diagnosticaron un cáncer cervical y tras sufrir daños severos en varios órganos de su cuerpo a causa de una sobreirradiación.

Roper ha entrado al quirófano en varias ocasiones, la más reciente fue hace una semana, cuando se sometió a una cirugía de sustitución de unos tubos que tiene colocados en su sistema digestivo para ayudarle con el proceso digestivo y las necesidades fisiológicas.

