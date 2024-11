A conocida dj tica le ofrecieron una buena “tajada” para salir en OnlyFans

DJ Dhyla, contó que ella no vende contenido, pero se quedó pensando en la oferta.

Dylanie Angulo, más conocida como Dj Dhyla, estaba sorprendida con una oferta de trabajo que recibió desde Estados Unidos.

La macha se puso a jugar el famoso juego de preguntas y respuestas con sus seguidores, y uno de ellos aprovechó para preguntarle que si no vendía contenido explícito, porque él le podría pagar muy bien.

Ante eso, la macha contó que no lo hacía, pero que había recibido una oferta de trabajo que le proponía una buena “tajada” por contenido.

“La cosa es que me había contactado una agencia de Estados Unidos por redes sociales porque querían trabajar conmigo. Yo lo vi profesional entonces se hizo una cita. Cuando me llamaron, me contaron que eran una agencia de management de OnlyFans y otra aplicación. Me dijeron que estaban ubicados en Miami y que estaban interesados en mi perfil”, inició contando.

La guapa expresó que era para la famosa plataforma azul y que lo único que tenía que hacer era pasar el material (fotos y videos) de ella semana a semana.

“Me dijeron que ellos editaban el material, que manejaban la página, y que no me tenía que encargar de nada, solo pasar el material. Al final me informaron que yo ganaba un 70% y ellos un 30% de las ganancias”, comentó.

Dylanie Angulo contó que ella no vende contenido.

Dylanie Angulo es dj desde hace unos años.

La querida macha dijo que se quedó pensando en el brete, pero reveló que eso es algo que jamás haría.

“Es un contenido que en mi vida generaría, la verdad, yo respeto a la gente que lo hace, pero ese no es mi estilo. Ahora no sé cómo hay gente que pague por eso y, segundo, ustedes se imaginan estar pagando una suscripción por hablar con la “persona”, a la que otra gente le maneja las cuentas detrás, yo no entiendo este mundo y cómo hay gente que paga para eso”, concluyó.