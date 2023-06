A Daniel Vargas casi se le cae la baba viendo a Shirley Álvarez caminar por la playa

Daniel Vargas y Shirley Álvarez cumplirán en octubre dos años de ser novios. (Instagram)

Shirley Álvarez tiene de cabeza a Daniel Vargas, quien no oculta lo enamorado que está de la guapa presentadora de Dancing with the Stars.

Tanto le gusta el chef a Shir que esta lo dejó casi con la baba afuera mientras caminaba por la playa y él la observaba desde la lejanía.

“Es preciosa, literal hasta en cámara lenta la veo”, escribió Daniel en un video que compartió en sus historias de Instagram, mientras Shirley se aproxima a él en un traje de baño de dos piezas.

Pero la cosa no acaba ahí, porque Dani se baja sus anteojos de sol y abre su boca al momento en que aprecia a su escultural enamorada.

La pareja ya lleva varios días de estar de paseo en La Cruz de Guanacaste, donde han visitado la playa y se han hospedado en un exclusivo hotel de la zona que, todo apunta, ellos están promocionando en sus redes sociales.

A inicios de semana, Dani había publicado otro video donde confesó que caminar por la orilla de la playa al atardecer, mientras el agua de mar les choca los pies, es algo de lo que más disfrutan juntos.

Shir y Dani cumplirán en octubre dos años de estar juntos. ¡Qué viva el amor!