A dos años de su muerte, novia de Alejo Núñez recuerda su paso por Nace una estrella

Alejo y Yendry Sánchez conmovieron al país. Cortesía.

Para muchas personas, Nace una estrella representa la gran oportunidad de mostrar su talento y de perseguir un sueño como artistas.

Así lo fue para Alejo Núñez, aquel recordado cantante que con su potente voz, pero sobre todo por su humildad, es recordado cada vez que se menciona el programa de Teletica.

Alejo murió el 19 de junio del 2021 debido al covid-19 que contrajo mientras era parte del show, pero en tierra quedó su inseparable pareja, Yendry Sánchez, que recuerda con cariño y nostalgia el poder ver a su amado cumplir el gran sueño de que su música fuera escuchada, antes de partir.

-Ahora que están las audiciones de Nace una estrella, ¿qué siente?

Vieras que por cuestión de tiempo no las he visto todas, pero si he sacado el ratito de sentarme a ver, por lo menos unos minutos y sí, siento rarito ver y pensar en todo lo que pasó con Ale, pero a la vez es muy bonito ver que mucha más gente va a poder cumplir el sueño así como Ale lo hizo, pese a lo que pasó con él.

-¿Llegó a sentir algún resentimiento con el programa?

Vieras que no, todo lo contrario, más bien siempre estuve muy agradecida por el apoyo que me dieron en esos momentos duros.

Alejo Núñez llegó a audicionar sin mucha fe y aún así quedó. Teletica.

-¿Qué recuerda de los días antes de que Alejo fuera a audicionar?

Recuerdo que desde una semana antes de la audición él estaba muy ansioso, practicaba una canción y la cambiaba por otra y se le veían esos nervios y esa emoción. Él decía que quedara o no, no importaba, pero sí se le notaba la ilusión. Cuando llegamos a la audición más bien fui yo la que estaba hecha un manojo de nervios y él me tranquilizaba, me decía que todo iba a salir bien, como si yo fuera la que iba a cantar.

-¿En qué momento escogió la canción?

Cantó Tardes negras de Tiziano Ferro y una de Marc Anthony, pero fue en medio del montón de canciones que practicó, cuando llegó y me dijo que esas eran, le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí. Él era muy quisquilloso con temas de la voz y por eso le gustó esa canción, porque tenía notas altas y bajas y eso era lo que buscaba.

-¿Qué le dijeron luego de audicionar?

Me acuerdo de que María Marta López le dijo que lo había hecho muy bien, pero que el tono de la canción de Tiziano no dejaba que luciera su voz como tenía que ser, con la de Marc Anthony fue todo lo contrario.

-¿Cuándo salió, cuál fue la sensación que les quedó?

Él era un poco pesimista, salió contento, pero me decía que no sabía si iba a quedar, yo le decía que tuviera fe, pero él decía que no se iban a acordar de él.

-¿Qué pasó después?

Pasaron varias semanas y él me decía que ya no lo habían llamado. Cuando de repente, estábamos en la casa, viendo una película, él sin camisa y le entró una videollamada, solo que en la foto de perfil salía una muchacha en traje de baño, yo le dije que lo estaban llamando y él no quiso contestar, pero volvían a llamar...

-¡Santísimo...!

(Risas) Sí, yo le dije que contestara porque podría ser importante porque era mucha la insistencia, pero ya cuando contestó vimos que era Édgar Silva y se le pusieron los ojillos todos brillantes y fue muy lindo.

-Usted que lo vivió como pareja, ¿cómo cree que se están sintiendo todos los que fueron a audicionar?

Vieras que con Ale vi que estaba muy ansioso, él veía que ya casi empezaba el programa y que no lo llamaban, entonces yo les diría que estén tranquilos, que esperen y que si no los llaman, que sigan luchando, en algún momento les llegará su oportunidad. Ale pasó muchos años luchando por ese momento.

Alejo Núñez quedó grabado en la historia de Nace una estrella. Foto: Instagram

-¿Piensa ver el programa?

Sí, claro, he visto gente audicionando muy buena y de verdad espero que puedan entrar. También, tengo algunos conocidos que han ido a hacerla, mi cuñado, que era amigo de Ale fue y estoy esperando a ver cómo le va.

-¿Cómo ha sido su vida después de Ale?

Un sinfín de cambios por completo, cambio de trabajo, de casa, la repostería la tengo un poco abandonada, no me queda tiempo y como que mejor no. Yo creo que tal vez de manera inconsciente no lo hago porque era algo que compartía con él, entonces retomarlo es más complicado para mí. Con respecto a la ausencia de él, ya estoy muy bien, por dicha.

-¿Qué es lo que más recuerda de Ale?

Eso que estaba haciendo cualquier cosa y de la nada, empezaba a cantar o me decía que compuso algo. También me acuerdo de que era malísimo contando chistes y que uno se reía del simple hecho de verle la cara esperando que uno se riera del chiste tan malo que dijo.

-¿La gente todavía se lo recuerda mucho?

Sí, me pasa mucho, en el trabajo hay gente que llega, los atiendo y me dicen que si yo era la esposa de Alejo y me sacan conversación.

-¿Qué le genera eso?

Se siente bonito saber que todavía lo recuerdan, para mí eso es muy lindo porque él era muy humilde y auténtico en donde fuera que estuviera.

-¿Espera algún tipo de homenaje por parte del programa?

Cuando empezaron a anunciar el programa a él lo pusieron en la publicidad y fue algo muy lindo, pero no espero que vayan a hacer algo en memoria de él, porque sea como sea, aunque suene feo, yo sé que ya pasó, pero sé que todavía lo recuerdan.