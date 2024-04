A Edgardo Camacho las burlas lo llevaron a tomar una decisión que le cambió la vida

El periodista Edgardo Camacho le pone bonito al gimnasio y ahora está todo musculoso.

A Edgardo Camacho las burlas de sus excompañeros de colegio lo llevaron a buscar tener una mejor calidad de vida y ahora más bien luce muy musculoso.

El bullying que le hacían en noveno año sirvió para que en su época de universidad se enamorara de los ejercicios y empezar a cambiar su estilo de vida.

Hoy en día el reconocido periodista farandulero vive en Estados Unidos donde se gana la vida aconsejando y mostrando rutinas de ejercicios a sus clientes personales.

“Recuerdo que aún en décimo y undécimo no quería comer y aún teniendo hambre, pero era por el mismo complejo porque no quería ser el pato de la fiesta. Cuando yo me mudo de San Carlos a San Pedro de Montes de Oca en el complejo donde mi mamá me pone a vivir, en aquel entonces con 17 años, había gimnasio y no sé cómo, pero fue como un amor a primera vista, me gustó mucho y empecé a hacer mucho cardio en ese momento, por un momento eliminé el arroz por completo y trataba que el carbohidrato fuera otro como una papa, camote, pan integral y de ahí empecé, a consecuencia del bullying que viví cuando estaba en noveno año en Pital de San Carlos”, contó.

LEA MÁS: Edgardo Camacho se llevó tremenda sorpresa de Independencia

El periodista farandulero vive en Estados Unidos donde entrena a extranjeros y los motiva a hacer ejercicios y tener una vida saludable.

Según confesó, antes sí era más exigente con su cuerpo porque trabajaba en televisión mientras que ahora intenta llevar una vida saludable, comiendo rico pero sin excesos. Eso sí, los dulces son su mayor tentación y nada que logra hacerles la cruz.

A Edgardo no le pueden faltar en las mañanas su batido verde, el cual nos dio su receta, pues según dijo, es milagroso y trae muy buenos beneficios.

“A parte de que me parece riquísimo para empezar la mañana porque es como decirle al mundo ‘buenos días o quiero empezar el día con el pie derecho’ y que más saludable que con un batido verde que lleva jengibre, espinacas, pepino, manzana verde, apio y listo. Hay gente que le pone un poquito de limón, yo no le pongo, o le ponen la mitad de un ajo. Sí creo mucho en el vinagre de manzana, que algunos dicen que es como la pomada canaria, al final tiene un montón de beneficios y con solo tomarse una cucharadita de vinagre de manzana en media taza de agua tibia tiene algunos beneficios”, explicó.

Esos dos asegura son sus secretos para mantenerse saludable así como asistir al gimnasio cinco veces a la semana.

LEA MÁS: Edgardo Camacho regresará al país “antes de que cante el gallo” y viene con estos planes

Para Edgardo hacer piernas también es muy importante, por eso dos días a la semana se enfoca en hacer ejercicios para fortalecerlas.

Como parte de su rutina los martes y jueves hace piernas, pues según dijo, muchos hombres descuidan esa parte del cuerpo que también es muy importante fortalecer. Los sábados hace un entrenamiento funcional para quemar calorías.

Camacho contó que su papel más de entrenador es de motivador con sus clientes porque para él la parte emocional es muy importante, pues en algún momento deseó tener alguien así a su lado cuando empezó a hacer ejercicios por culpa del bullying que sufría siendo adolescente.

“El sobrepeso es un problema sí, pero más que eso es una enfermedad porque uno no sabe qué trasfondo hay detrás de esa persona que está luchando con eso”, dijo.

El exintruso invitó a todos los lectores a motivarse a hacer ejercicio por salud y comer saludable porque “uno es lo que come”.