“A él le cuesta mucho tomar decisiones, así que yo le propuse que fuéramos novios, vivir juntos, que nos casemos y compremos casa. Ahora dice que no está listo y que lo he presionado. No lo entiendo porque yo pago todo lo de la casa, e incluso, cuando vamos de vacaciones. Él dice que no se siente listo para tener gastos en común. Son siete años de mantenerlo y ahora dice que quiere terminar, pero no quiero porque he invertido mucho tiempo y dinero en la relación”.