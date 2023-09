A Ericka Morera la pusieron a sudar, pero confirmó lo que era un secreto a voces

Ericka Morera tiene 39 años.

Ericka Morera sudó más de la cuenta cuando aceptó enlazarse a una transmisión en vivo que tenían en Instagram la periodista Glenda Medina y el youtuber Diego Bravo.

Medina y Bravo pusieron contra la pared a Keka, a quien no le quedó de otra que confirmar lo que era un secreto a voces: su relación amorosa con el brasileño Rafael Parra, muy conocido por lo bueno que es en la práctica del Jiu Jitsu.

Si bien, la exesposa de Mauricio Hoffmann no dio el nombre de su nuevo galán, Bravo y Medina sí se lo mencionaron en varias ocasiones; incluso, al final Diego le mandó saludos a “Parrita”.

“Estoy muy feliz y muy tranquila y siento que cuando uno está en una relación lo más importante es mantenerla para uno y no estar publicando todo. Quiero mantenerla (la relación amorosa) en bajo perfil y así me voy a mantener”, dijo Keka, quien es amiguísima de Bravo.

Ericka, de 39 años, confesó que su galán es un año menor que ella, y que la tiene muy feliz y enamorada.

“Estoy feliz y tranquila; enfocada en mis cosas, en mi trabajo, en mi modo mamá, con mi pareja y mi familia”, mencionó la ex Intrusa de Repretel.

Rafael Parra es un galanazo.

Antes de finalizar su conversación, Ericka aclaró que habló de su vida sentimental porque les tiene mucho cariño a Glenda Medina y Diego Bravo y, de una vez, sentenció que no se va a sentar a dar detalles de su relación.

“Sentarme a dar detalles de mi relación no va a pasar. Estoy feliz, contenta y viviendo una etapa muy linda. (Él) Es una persona que me ha hecho ver la vida y las cosas de una manera distinta a como la veíamos antes. Estoy feliz y me merezco ser feliz. Mucho palo, ya es mi turno”, afirmó, posiblemente en referencia a la relación amorosa que tiene actualmente su exesposo con la maquillista María José Ulate.

Mauricio Hoffmann y Ericka Morera se separaron a finales del 2020 y en marzo del año pasado, la expareja firmó el divorcio.

Ericka Morera y Mauricio Hoffmann fueron esposos por cinco años y fruto de su amor nació Zoé, quien cumplirá sus 5 añitos de vida en diciembre. (Albert Marín.)

Mau y Keka se habían casado en el 2015 y son papitos de Zoé, quien cumplirá cinco añitos el 9 de diciembre.

