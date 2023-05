A estas alturas, Marcela Negrini todavía se tiene que defender por haberse hecho cirugías

Marcela Negrini defiende siempre su cuerpazo de las críticas. Ya quisiéramos nosotros vernos así. Facebook.

A estas alturas de la vida ya todos sabemos que Marcela Negrini en algún momento se hizo algunas cirugías en su cuerpo, que la dejaron más bella de lo que era.

También es de conocimiento público que si alguien se hace una operación, pero no se cuida, es como botar la plata porque de nada vale pasar por el quirófano si la persona no hace ejercicio y come bien.

A pesar de esto, hay gente que todavía le tira durísimo a la guapa modelo, como ocurrió en una publicación que hizo en redes sociales para promocionar un bronceador.

En la imagen, Marce se ve realmente espectacular; sin embargo, un par de incómodos le tiraron feo.

“Bien operadita”, decía uno de los comentarios. Había otro un poco más que concho que mejor no replicamos.

Marce, quien parece haber creado callo ante este tipo de palabras, contestó de manera muy educada.

“Operadita sí, hace diez años. Se llama buena alimentación, ejercicio y cuidados. No por operarse se va mantener, hay que cuidarse”, afirmó, un comentario que muchos de sus seguidores aplaudieron.

Y es que aunque haya uno que otro negativo, la mayoría resalta y aplaude el cuerpazo que tiene y siempre ha tenido Marce, quien ha sido un ejemplo de vida saludable durante muchísimos años.