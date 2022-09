A Flor Urbina y Maricruz Leiva no les gustó que ganara Lorna Cepeda

Para muchos Lorna Cepeda y Michael Rubí ganaron Dancing with the Stars no precisamente por haber sido los mejores en la pista. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Las periodistas Flor Urbina y Maricruz Leiva dijeron en su programa de Facebook “Dancing sin filtros” estar disconformes con que Lorna Cepeda ganara la sétima temporada de Dancing with the Stars.

Para ellas así como para Steven Barahona, periodista invitado a hablar de la gala final, la colombiana ganó más por popularidad que por ser buena para el baile y que en su caso el que más se lucía en cada coreografía era su bailarín, Michael Rubí.

Además, señalaron que fue injusto por parte de la producción de Teletica poner a competir a las estrellas ticas como Mauricio Hoffmann, Kimberly Loaiza y Joaquín Yglesias contra alguien que los superaba por millones en seguidores en sus redes sociales y que por ende era evidente que ella ganaría por tener más público que la sigue en varios países.

Flor Urbina y sus panelistas tiraron con todo en Dancing sin filtro

Para las comunicadoras, quienes crearon este programa virtual desde que inició Dancing en junio anterior, el ganador debió ser Hoffmann, porque fue el que más capacidad de baile demostró baile en la pista.

“De los hombres que estaban Mauricio obviamente fue fuera de serie, pero en un segundo nivel uno podría hablar de un (Bryan) Ganoza y un Joaquín que ahí estaban haciendo un buen trabajo; sin embargo, en muchos trabajos Ganoza, por lo menos para mi criterio, Ganoza estuvo siempre por encima de Joaquín. Lo que ocurre es que obviamente siempre veían a un Joaquín muy bien vestido, muy elegante y a una Lucía (Jiménez) que se lucía y en el caso de Ganoza, para mi estaba por encima del nivel de baile del “Mambo” (Víctor Núñez) y Joaquín”, dijo Urbina, quien fue jueza en las temporadas pasadas de este formato.

"Dancing sin filtros" se transmitía los lunes en las noches en el Facebook de Flor Urbina. Captura de video

Maricruz por su lado también le tiró a la nueva campeona, pues a su criterio fue más show que baile lo que demostró en cada gala.

“No bailaron como para una final y no sé por qué. Yo he visto otras finales y se mataban en los últimos bailes y ayer (domingo) no, yo creo que se relajaron mucho, fue como ¡ya!, la suerte está echada, disfrutemos. Me encantó el show de Betty la fea, me encantó ver a Joaquín y a Lucía cantando, yo sé que eso era parte del show, yo sí lo disfruté, eso me encantó, aunque no bailaron ninguno de los dos” dijo Maricruz.

En el caso de Steven Barahona, él opinó que a su gusto merecía estar Nicole Aldana en la final y que el trofeo se lo debieron de dar a Kimberly porque entre Lorna y ella, la tica fue superior en baile pese a estar lesionada.

Al programa también se conectó Vivian Peraza, productora de Dancing, quien aclaró una vez más, que según el formato comprado a la BBC la pareja ganadora es elegida por votación del público y que ellos no meten mano en la decisión final.

