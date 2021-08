A galán se le aparece expareja “fallecida” en plena cita con alguien que conoció en Tinder

Las citas raras de Tinder están de moda. Tinder. Las citas raras de Tinder están de moda. Tinder.

Las citas extrañas después de conocerse en Tinder están de moda, sobre todo porque hace unos días le contamos que un hombre le pidió a una mujer que se vistiera de negro y en lugar de llevarla a cenar la llevó al funeral de su abuela. Ahora hay otra cita rara que también la saca del estadio.

Resulta que una joven compartió en las redes sociales la experiencia que vivió, con un sujeto el día en que se conocieron y que terminó en una verdadera pesadilla.

En medio de una conversación amena y una cena romántica en un restaurante, al hombre le apareció de repente la ex, quien según él, ya había fallecido, detalló el diario El Clarín.

Hannah, de 20 años y oriunda de Reino Unido, conoció a un hombre, se reserva el nombre, a través de la aplicación durante la pandemia.

“Pensé que se trataba de una buena persona, me gustaba, aunque debo reconocer que no mucho”, destacó la joven ilusionada al medio LancsLive.

La pareja fue a cenar a The Brasserie, un conocido lugar para citas que forma parte de The Royal King’s Arms Hotel, en la ciudad inglesa de Lancaster.

Con un marco ideal, la cita se desarrollaba por los caminos esperados. Degustaban algún plato y charlaban para irse conociendo.

Y fue cuando el hombre comenzó a hablar de su expareja y a contar con angustia que ella había muerto de cáncer. Incluso sacó fotos de su difunda novia y se las mostró.

“Estaba emocionado hablando de su pareja recientemente fallecida de cáncer, y de cómo estaba luchando después de su pérdida. Me conmovió porque es algo horrible”, contó Hannah.

Pero de un momento a otro el clima de la cita cambió por completo. Fue en el preciso instante que él miró hacia la parte superior del lugar, se puso blanco y corrió hacia los baños.

Hannah se quedó confundida, no entendía nada de lo que pasaba.

“Me doy vuelta y veo a una mujer muy parecida a la que me había mostrado en la foto. Más que parecida, era idéntica. Fue como ver un fantasma. Resulta que la ex muerta no estaba tan muerta. De hecho, la mujer tenía dos hijos con él y pensó que había estado trabajando horas extras para mantenerlos”, agregó la muchacha.

Hannah no podía salir de su asombro. Más cuando la “ex” le dijo que era la sexta vez que le contaban esa historia.

“¿Él pensó que no era gran cosa fingir una pareja muerta para una cita? Dejé dinero para pagar mi parte de la cuenta y me fui. Cuando salía del lugar, escuchaba a la pobre mujer gritándole”, asegura.

Señaló que quedó curada y desde entonces no tiene más citas con desconocidos.