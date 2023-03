A Gerardo Zamora por ahora no lo operarán más, pese a que tiene nuevos tumores en su cabeza

Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez han demostrado ser una familia ejemplar, pese a la adversidad siguen unidos y con mucha fe. Instagram

El querido periodista Gerardo Zamora enfrenta una nueva lucha, pues en las últimas semanas le detectaron más tumores en su cabeza.

En diciembre fue su octava operación, pero, según nos explicó su esposa Ginnés Rodríguez, de momento no habrá una próxima operación ni más radioterapias, porque la piel de su cara está muy desgastada ante tantas intervenciones.

Al experiodista de Telenoticias le detectaron, en el 2019, unos tumores benignos en su ojo derecho y, desde entonces, por más operaciones y radioterapias que ha recibido, le siguen apareciendo.

Él resultó ser un paciente atípico porque comúnmente estos tumores, llamados meningiomas tipo 3, cuando se operan no vuelven a molestar y son de crecimiento muy lento; sin embargo, en su caso es todo lo contrario, cada tres meses le aparecen en otras partes de la cabeza.

Conversamos con la presentadora de Informe 11 Las Historias sobre qué sigue ahora y nos adelantó que están pidiendo un nuevo milagrito para ver si Gera es aceptado en un ensayo clínico en Estados Unidos.

Gerardo Zamora salió del hospital

- Ante este último resultado, ¿vendrá una nueva operación?

Ahora no, vieras que en este momento las operaciones quedan solamente para un tema de emergencia, un tema de funcionalidad o que esté estorbando tanto el tumor que haya que retirarlo. Por ejemplo, en diciembre pasado fue por un tema que ni siquiera se le sostenían los anteojos, entonces se lo retiraron.

El doctor nos dijo que ahora tenemos que ser más reservados con las cirugías porque, primero, la conducta de este tumor es que se opera y en tres meses está, entonces es someter a la piel a un riesgo por infección. Además ya es una piel que ha sido bastante intervenida, no es conveniente sobre todo cuando ya no es algo definitivo sino algo realmente momentáneo. O sea, esas operaciones se convierten en una especie de curita, pero al final de cuentas no son la solución.

La radioterapia tampoco es una opción porque ya Gera obtuvo el tope máximo que pude recibir una persona y ya someterlo a otra radiación implicaría una sobredosis y más bien podría hacerle más daño que bien.

En diciembre lo operaron por última vez. Esa fue su octava cirugía en la cara y la cabeza. Archivo

- Entonces, ¿van a dejar que los tumores sigan creciendo hasta que ya sea inevitable operarlo?

Pues es una posibilidad, digamos que habrá un momento en que haya que retirarlos porque ya crecieron demasiado y son muy molestos, pero ahorita más que todo, mientras sea un tema de rostro, que no esté involucrando nada adentro, pues mejor vamos viendo qué nos van proyecto y cuál es el procedimiento para tratarlos.

- Desde el año pasado estaban buscando la opción de que su caso fuera valorado en Estados Unidos, ¿qué pasó con eso?

Ahora la apuesta que tenemos es con un ensayo clínico que están trabajando en la Dana-Farber Cancer Institute, en Boston, Estados Unidos. A nivel mundial hay investigadores que trabajan sobre ciertos tipos de cáncer y empiezan a hacer ensayos clínicos para probar medicamentos que han sido probados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) y que se aplican para otro tipo de tumores. En este caso la idea es que Gera participe en un ensayo clínico, ese es el objetivo que tenemos, para probar este tipo de quimioterapia, para ver si hacen efecto en esos tumores, por lo menos en el comportamiento tan acelerado que ha tenido en los últimos años.

- ¿Y cuándo esperan que pase eso?

Ahorita Gera es candidato a ser candidato. Ya pasó la primera parte de preselección y ahora enviamos una serie de documentación, la historia clínica de él, las biopsias del tumor que él tiene, informes de patología y toda la debida traducción al inglés, para que allá los investigadores puedan analizar el caso y Dios primero determinen que Gera cumple con los requisitos para ser sometido a todo este ensayo.

- ¿Les han dicho cuándo habría una respuesta?

Este ensayo empieza en junio. Gera tendría que estar viajando a Estados Unidos y es por seis meses, entonces estaría de junio a diciembre.

A raíz de los primeros tumores, al comunicador tuvieron que quitarle su ojo derecho. Archivo

- ¿Se quedaría internado en esta clínica?

Esa parte todavía la estamos viendo, cómo va a hacer. Ahorita nos estamos enfocando en que lo acepten y luego de eso vamos solucionando el resto de las cosas. ¿Dónde va a vivir?, ¿qué va a comer?, ¿quién va ir con él?, ¿si voy a ir yo o va a ir alguien más? Eso lo vamos a ir viendo en el camino. Por ahorita lo que sí queremos es que se nos haga el milagrito y se abra esta luz en Estados Unidos.

- ¿Gera cómo se encuentra?

Gera está bien, sí hay cosillas que nos han ido cambiando en los últimos meses, tal vez en la parte de la visión sí ha habido un deterioro importante, probablemente el otro ojo, al estar más recargadillo, sí le cuesta un poquillo más ver, necesita más ayuda, y todo esto ha significado una guerra emocional más fuerte que en las ocasiones anteriores, entonces hemos que tenido que pedir ayuda a siquiatras, más sicólogos, para toda la familia, para poder tener la fuerza necesaria para seguir en pie de lucha.

Ahorita estamos en el tope de lo más complicado que hemos tenido que enfrentar con esto, y aquí seguimos viviendo un día a la vez, hay días más difíciles que otros, hay otros que son más llevaderos, hay días en los que se siente más cansado, pero esperando que la angustia no nos gane.

