A Ginnés Rodríguez le dijeron “señora payasa” y vea lo que hizo al respecto

Ginnés Rodríguez sacó, de una crítica que le hicieron, un gran mensaje para las mujeres que la siguen.

Ginnés Rodríguez contó que hace unos días le pusieron un comentario en sus redes sociales donde le decían que es una “señora payasa”, pero lejos de enojarse decidió buscarle el lado bueno a las críticas que recibe.

La presentadora de Informe 11 Las Historias aclaró que en otro momento de su vida quizás comentarios así la hubieran afectado, pero que ahora no porque ya aprendió a darse cuenta cuánto vale como persona y cuándo permitir una crítica.

Esto, además, dio pie a que hiciera una reflexión referente a todas las mujeres que han sido víctimas de agresión y que han permitido más que una critica de su pareja.

“Creo que todos andamos buscando ser aceptados, sentirnos amados y también pensé que en esas ganas de ser amados podemos escuchar a la persona equivocada y de inmediato se me vinieron a la mente la cantidad de mujeres que han sido víctimas de agresores, que se aprovecharon de sus ganas de amar para hacerles creer que lo que recibían era amor”.

A Ginnés Rodríguez le dijeron "señora payasa" y así reaccionó

“Cuando no sabemos lo que merecemos empezamos a aceptar cualquier cosas, si nosotros pudiéramos ver por un momento la forma en cómo Dios nos ama y pudiéramos sentirlo por un instante, nos daríamos cuenta de lo que realmente merecemos sentir. Cuando uno sabe no permite que ninguna crítica, ni ninguna manipulación entre en nuestra vida, prohibido. No, más bien podemos darle vuelta y yo hoy agradezco a quien hizo ese comentario porque gracias a él me inspiré para hacer este video”, mencionó.

LEA MÁS: Ginnés Rodríguez padece un terrible mal y la tienen que operar

Muchas de sus seguidoras le escribieron que mensajes como este la convierten en una verdadera influencer y que aplauden su forma de pensar y de ver la vida.