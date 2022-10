A Ítalo Marenco le salió un “sugar daddy” que le ofreció 10 mil dólares por su compañía

Ítalo Marenco recibió un mensaje en su cuenta de Instagram de un estadounidense que le ofreció varios dólares por salir con él. Instagram

Ítalo Marenco es uno de los galanes de la televisión nacional que más pasan piropeando en redes sociales y en estos días recibió en un mensaje un poco inusual y bastante tentador.

Un hombre ya entrado en años y de nacionalidad estadounidense le ofreció 10 mil dólares, poco más de 6 millones de colones, por su compañía. Es decir, al conductor de Giros de Repretel le salió un sugar daddy.

“Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto David, estoy buscando un sugar baby serio y honesto y ya revisé su perfil, estoy muy interesado. Envíame un mensaje para que podamos seguir adelante. 10.000 dólares estadounidenses. Envíeme un mensaje de texto al WhatsApp si está interesado (le escribió el número)”, decía el mensaje.

Conversamos con él para ver qué respondió ante semejante ofrecimiento y para ver qué le dijo su esposa, la expresentadora Cindy Villalta.

- ¿Es la primera vez que le sale una persona ofreciéndole dinero de esta manera?

Primera vez, imaginate en mis 39 años, primera vez que me hacen un ofrecimiento así. Yo creí que era una broma, porque me fijé en el mensaje y yo dije: ‘me están vacilando’, pero me meto al perfil y veo que es el perfil de un gringo.

- ¿Usted lo buscó entonces para ver si era real?

Yo me metí al perfil a ver cuál era la cuestión y en efecto la persona existe, no es un perfil falso, entonces me morí de risa y lo primero que hice fue contarle a mi esposa y estaba muerta de la risa, Cindy.

- ¿Qué pensó al ver esa insinuación que le hicieron?

Diay es que yo nunca he estado muy cerca del mundo de los ‘sugar daddy’ y los ‘sugar mami’ y los ‘sugar sugar’ y todas esas cuestiones, entonces, yo no sé cómo se mueve eso, no sé cómo es la cosa.

Cuando el mae me ofrece 10 mil dólares por un fin de semana yo dije: ‘este cabrón está loco’, pero diay ya mi esposa me puso al día y me dice que hay maes que se van por menos o se van por más dinero, depende de la persona.

Este ‘man’ como que se la jugó y me mandó el mensaje, pero lo que no sabe es que se estaba arrimando al palo equivocado. El tiró el anzuelo, pero qué va, no pegó conmigo.

- ¿Qué le dijo Cindy?

Se moría de la risa porque es un perfil real y hasta me dijo: ‘¡ay pobrecito!, debe de estar muy solo’ , como que le agarró ternura más bien a Cindy.

Pero vieras que son unos bandidos en mi Instagram porque más de una persona que me sigue me puso: ‘mándemelo a mi’, todo el mundo vaciló con eso. Como siete personas me escribieron que les pasara el número.

- ¿Nunca antes en sus redes sociales le habían echado el cuento o invitado a salir sea hombre o mujer?

Nunca en la vida. No, no, he tenido como mis amigas de la “U” (universidad) o novias cuando era jovencillo, pero nunca se me ha insinuado nadie así y menos un mae como de 60 o 70 años como él.

- ¿Cuándo solía modelar ningún otro hombre lo volvía a ver raro por lo menos?

De que me vuelvan a ver raro sí, en alguna pasarela cuando era más joven, pero que rompieran el hielo y me dijeran algo así tan directo, nunca. Tal vez es que no sienten esa vibra conmigo porque no ando buscando esas cosas, pero hasta ahora me cayó ese mensajillo.

Ítalo y la presentadora Cindy Villalta se casaron en el 2016 y tienen una hija llamada Irene. Instagram

- ¿Cómo se sintió alagado o acosado?

Me morí de risa, no supe ni qué pensar porque nunca me ha pasado, ya después me dio como lástima por él porque está buscando amor.

- ¿El mensaje se lo mandó hace mucho?

Eso fue hace como cuatro meses, pero lo tenía en la bandeja de mensajes que son persona que no me siguen pero me escriben y no me había dado cuenta hasta ahora.

- ¿Le ha vuelto a escribir de nuevo?

Nada, solo me puso eso.

- ¿Le respondió algo?

¡Nada!. ¡Nada!. Lo vi y de una vez lo bloquee.

- ¿Qué piensa de las personas que tienen su sugar?

Nunca hay que criticar a absolutamente a nadie, cada quien verá qué hace con su vida y uno no sabe la historia que hay detrás de alguien que ande con una pareja mayor o menor. Todo el mundo tiene derecho a vivir su vida.

- ¿Si no estuviera casado, sería capaz de andar con una mujer mayor que usted?

¡Jamás!

- No le gustan mayores, como dice la canción...

Por plata jamás, pero si me enamoro no pasa nada, por amor sí.

A mi nunca me ha llamado la atención que alguien te compre con regalos o con plata, o sea, no. Me criaron de una forma muy distinta.